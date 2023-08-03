Галерея ⟩ Улица Техника в Таллинне частично закрыта

Об этом сообщил директор по управлению активами предприятия Tallinna Vesi (Таллиннский водоканал) Тарви Томберг, пояснив, что 4 августа AS Tallinna Vesi начинает реконструкцию канализационного коллектора на улице Техника, чтобы избежать возможных затоплений и проседание дорожных покрытий в данном районе.

Временная организация движения на улице Техника. Фото: AS Tallinna Vesi

Реконструкция будет проводиться в основном бестраншейным методом (CIPP), который позволяет проводить масштабные работы по восстановлению трубопровода эффективно, экологично и с наименьшим неудобством для жителей. Перебоев с отводом сточных вод во время реконструкции коллектора не будет. На всей территории ограничения движения обеспечен проезд оперативного и общественного транспорта, а также транспорта местных жителей, чей дом находится на территории реконструкционных работ.

«По данным мониторинга трубопровода, канализационный коллектор на улице Техника местами просел и реконструкционные работы больше нельзя откладывать. Реконструкция необходима для непрерывного обеспечения жизненно важной услуги, при отсрочке работ возникает риск затопления, перебоев отвода сточных вод, загрязнения окружающей среды», - подчеркнул Томберг, добавив, что работы планируется закончить в ускоренном порядке до начала сентября, работая в две смены.

Канализационный коллектор на улице Техника был построен в 1937 году и имеет стратегическое значение, обслуживая район с большим числом потребителей (более 200 зданий), отводя как сточные, так и ливневые воды. Поток воды в обслуживаемом районе достигает 2500 м3/ч.

«Для нас важно, чтобы реконструкция проводилась качественно, эффективно и с наименьшим влиянием на повседневное дорожное движение. Работы будут начинаться утром в 8:00 и завершаться ночью в 01:00. Просим местных жителей отнестись с пониманием к чрезмерному шуму на улице Техника, который может возникать во время интенсивных работ и нарушать привычный ритм жизни. Приносим извинения за неудобства и постараемся завершить работы как можно быстрее», - сказал Томберг.

На время выполнения работ будет построена временная система перекачивания для обеспечения непрерывного отвода сточных вод в данном районе.