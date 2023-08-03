Россия заставляет украинцев брать российские паспорта

Согласно исследованию Йельского университета, граждане Украины, проживающие на оккупированных территориях, которые отказываются получить российский паспорт, сталкиваются с угрозами и возможной депортацией.
Исследователи Йельского университета установили, что жители Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей сталкиваются с системным давлением, направленным на то, чтобы лишить их украинской идентичности.
Украинцам, которые отказываются от российских паспортов, угрожают, запугивают, на них накладывают ограничения в получении гуманитарной помощи или предметов первой необходимости. Кроме того, им грозит депортация или задержание.
Также в некоторых случаях невозможно работать или управлять транспортным средством без российского паспорта.
«Это классические военные преступления в том смысле, что они ограничивают доступ людей к критически важным услугам и ресурсам, которые Россия обязана предоставить всем, таким как здравоохранение и гуманитарная помощь», – сообщил CNN исполнительный директор высшей медицинской школы Йельского университета Натаниэль Рэймонд.
«Другая сторона вопроса заключается в том, что это конкретная и целенаправленная попытка стереть национальную идентичность Украины и существование Украины как суверенного государства», – добавил Раймонд.
Во многих случаях украинцы лишаются социальных выплат, если отказываются брать российский паспорт. Например, родители, получившие российское гражданство, могут получать алименты в размере 8 591 рубль в месяц в течение 18 месяцев, говорится в отчете.
Кроме того, российские власти попытались воспользоваться взрывом Каховской ГЭС, чтобы заставить жителей принять российское гражданство. Оккупационные власти связывали работу по оказанию помощи и эвакуации с получением российского гражданства.
По данным Москвы, с 2014 года российские паспорта получили более трех миллионов украинцев.
С октября прошлого года жителям оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей было выдано около 1,5 млн российских паспортов, заявил в мае премьер-министр России Михаил Мишустин.
«С тех пор это число увеличилось, руководители так называемой Луганской Народной Республики утверждают, что три четверти жителей области получили российское гражданство», – говорится в отчете.
По мнению исследователей, многие из мер, описанных в отчете, явно связаны с центральным правительством России, один исследователь отметил, что президент России Владимир Путин «явно замешан».
Согласно отчету, Путин подписал ряд указов, обязывающих украинцев брать российские паспорта, что является нарушением международных прав человека.
«Хотя согласно международному праву страны имеют широкие возможности для предоставления гражданства, обычное международное право запрещает навязывание гражданства без согласия и с применением давления», – говорится в докладе.
Рэймонд надеется, что обмен выводами отчета с Международным уголовным судом поможет открыть дверь для дальнейших расследований.