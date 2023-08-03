Россия заставляет украинцев брать российские паспорта

Исследователи Йельского университета установили, что жители Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей сталкиваются с системным давлением, направленным на то, чтобы лишить их украинской идентичности.

Украинцам, которые отказываются от российских паспортов, угрожают, запугивают, на них накладывают ограничения в получении гуманитарной помощи или предметов первой необходимости. Кроме того, им грозит депортация или задержание.

Также в некоторых случаях невозможно работать или управлять транспортным средством без российского паспорта.

«Это классические военные преступления в том смысле, что они ограничивают доступ людей к критически важным услугам и ресурсам, которые Россия обязана предоставить всем, таким как здравоохранение и гуманитарная помощь», – сообщил CNN исполнительный директор высшей медицинской школы Йельского университета Натаниэль Рэймонд.

«Другая сторона вопроса заключается в том, что это конкретная и целенаправленная попытка стереть национальную идентичность Украины и существование Украины как суверенного государства», – добавил Раймонд.

Во многих случаях украинцы лишаются социальных выплат, если отказываются брать российский паспорт. Например, родители, получившие российское гражданство, могут получать алименты в размере 8 591 рубль в месяц в течение 18 месяцев, говорится в отчете.

Кроме того, российские власти попытались воспользоваться взрывом Каховской ГЭС, чтобы заставить жителей принять российское гражданство. Оккупационные власти связывали работу по оказанию помощи и эвакуации с получением российского гражданства.

По данным Москвы, с 2014 года российские паспорта получили более трех миллионов украинцев.