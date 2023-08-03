У одной из крупнейших в Эстонии торговых сетей меняется руководитель

Кристель Метс ранее руководила известным местным брендом Breden и занимала пост исполнительного директора в компаниях Studio Moderna и Altia. По словам Метс, руководство Rimi Eesti является захватывающим вызовом и большой ответственностью, поскольку наступил период, когда клиентов интересует не только покупка продуктов питания, но и устойчивое развитие и зеленая направленность торговых сетей.

«Rimi уже много лет доказывает свое ответственное ведение бизнеса и представляет инновационные решения в мире розничной торговли. Мне очень приятно быть частью этого и привнести свой международный опыт в одну из крупнейших розничных сетей Эстонии, потому что наши ценности - безопасность, устойчивость и удобные решения - именно то, чего я всегда придерживалась как руководитель», – сказала Метс.