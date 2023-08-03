Эксперт: по каким критериям стоит выбирать съемную квартиру мечты

На рынке представлено множество съемных квартир, и, выбирая наиболее подходящую, следует подумать о том, что именно является важным для вас и вашей семьи.
Специалист по недвижимости Bonava Eesti Ольга Хорн дает несколько рекомендаций, на которые стоит обратить внимание при поиске съемного жилья.
Расстояние до места работы, школы и детского сада
Если вы переезжаете в одиночку или вместе с партнером, учитывайте, насколько далеко находится место работы, и подумайте, сколько времени вы готовы тратить на то, чтобы добираться до работы и возвращаться домой. Место работы могло бы находиться в 15–30 минутах от дома. Также имейте в виду расположение места работы вашего партнера. Если в семье есть дети, важным становится близость школ и детских садов, что позволяет детям удобно передвигаться самостоятельно или дает родителям возможность легко их перевозить.
Транспортное сообщение, а также доступность на автомобиле, велосипеде и пешком
Помимо расстояния до места работы, школ и детских садов, важно учитывать, как именно туда придется добираться. Проверьте, есть ли поблизости остановки общественного транспорта и удобные подъездные пути. Подумайте, имеется ли подходящее сообщение с другими частями города, где вы часто бываете. Если вы ездите на машине, обратите внимание, удобно ли парковаться возле дома и достаточно ли безопасно в районе для пешеходов и велосипедов. Поскольку школьные занятия обычно заканчиваются днем, когда вы на работе, важно, сможет ли ребенок безопасно добираться домой из школы пешком.
Сколько комнат и на каком этаже
Выбирайте съемное жилье подходящего размера. Подумайте, какие комнаты вам нужны. Например, смогут ли дети жить в одной комнате или каждому ребенку нужна отдельная; нужно ли вам время от времени пользоваться домашним офисом; если вы живете в одиночку или вдвоем, предпочтительна отдельная спальня или однокомнатная квартира в стиле лофт? Исходите из реальных потребностей. Также подумайте, на каком этаже вы хотите жить и можно ли подняться на верхние этажи на лифте. Например, коляской для маленького ребенка будет удобнее пользоваться, если ее не придется постоянно таскать по лестнице в квартиру, а если в семье есть пожилые люди, они оценят возможность попадать домой на лифте.
Близость к продуктовому магазину
Помимо близости остановок общественного транспорта, также стоит проверить, есть ли в шаговой доступности продуктовый магазин. Если магазин находится в пешей доступности, это и удобно, и экологично, поскольку вам не всегда нужно будет ездить на автобусе или на машине, чтобы купить немного продуктов.
Возможности проведения досуга по соседству
Хотя арендуемая квартира станет жильем на десятилетия не для каждого, не следует идти на компромиссы с точки зрения выбора района. Выберите район, где у вас есть важные дополнительные возможности: близость к парку, игровым площадкам для детей, походным тропам, спортзалу под открытым небом, площадке для собак и т.п. Учитывайте свои интересы и увлечения. Обязательно выбирайте съемную квартиру, которая вам нравится и где приятно жить.