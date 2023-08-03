Эксперт: по каким критериям стоит выбирать съемную квартиру мечты

Специалист по недвижимости Bonava Eesti Ольга Хорн дает несколько рекомендаций, на которые стоит обратить внимание при поиске съемного жилья.

Расстояние до места работы, школы и детского сада

Если вы переезжаете в одиночку или вместе с партнером, учитывайте, насколько далеко находится место работы, и подумайте, сколько времени вы готовы тратить на то, чтобы добираться до работы и возвращаться домой. Место работы могло бы находиться в 15–30 минутах от дома. Также имейте в виду расположение места работы вашего партнера. Если в семье есть дети, важным становится близость школ и детских садов, что позволяет детям удобно передвигаться самостоятельно или дает родителям возможность легко их перевозить.

Транспортное сообщение, а также доступность на автомобиле, велосипеде и пешком

Помимо расстояния до места работы, школ и детских садов, важно учитывать, как именно туда придется добираться. Проверьте, есть ли поблизости остановки общественного транспорта и удобные подъездные пути. Подумайте, имеется ли подходящее сообщение с другими частями города, где вы часто бываете. Если вы ездите на машине, обратите внимание, удобно ли парковаться возле дома и достаточно ли безопасно в районе для пешеходов и велосипедов. Поскольку школьные занятия обычно заканчиваются днем, когда вы на работе, важно, сможет ли ребенок безопасно добираться домой из школы пешком.

Сколько комнат и на каком этаже