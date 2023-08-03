Многие руководители по-прежнему находят оправдания своей незаменимости и безупречности - что ничего нельзя сделать или что виноват кто-то другой, как, например, нелетающая Nordica, где причины всех бед - четыре времени года в стиле советсткого союза и глобальный империализм. Что, впрочем, никак не мешает запрашивать огромные премии за добросовестный труд при любой возможности.

Денег от государства требуют и ждут все: органы государственной власти, медицина, образование, культура, сотни НКО.

Звучит банально, но государство - это каждый из нас. К сожалению, деньги не берутся с деревьев, но в то же время зачастую исчезают внутри государственного аппарата, как в бездонной кротовой норе.

Финансово больное государство

Имеет ли смысл бесплатный общественный транспорт, как и бесплатное высшее образование? Бесплатная медицина на деле с каждым днем ​​становится все более дорогой: жди бесплатного обслуживания месяцами или плати и получай те же услуги от того же врача уже завтра. Назовите вы это Больничной кассой или Кассой здоровья, это все равно не изменит скудного государственного финансирования.

Многие государственные учреждения, такие как Касса страхования от безработицы, пытаются выглядеть круче, копируя поведение мира бизнеса. Eesti Post, может, и переименовалась в Omniva, но год назад снова сменила свою визуальную идентичность (что повлекло за собой лишние расходы), но содержание, к сожалению, осталось во многом в духе советского менталитета. Более чем сомнительно, что бывший руководитель полиции, недавно принятый на должность советника по транспорту, сможет сделать так, чтобы машины работали в две смены, ведь сотрудников не хватает даже для базовых операций.