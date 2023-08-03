МНЕНИЕ ⟩ «Весь госаппарат просел под себя»: государство финансово больно и нуждается в реформе

Эстонское государство финансово больно. Для достижения устойчивости стране необходима либо основательная санация деятельности, либо государственная реформа, пишет Вайко Тигане.
Каждый день сталкиваясь и читая о промахах нашего государственного управления и массовой растрате средств, начинаешь представлять себе катящийся в сторону пропасти автомобиль без руля и тормозов. Из-за лишь разрастающегося количества чиновников и несуществующей ответственности эстонское государство превратилось в монстра, пожирающего самого себя. Государственный бюджет, как и бюджеты ведомств, непрозрачны, каждое министерство, будто силосные башни, действует само по себе, не видя общей картины государства, которой, похоже, нет и у самого правительства.
Кто ответственен?
Очередные убытки так называемой государственной авиакомпании, о которых недавно стало известно, вместе с повышением налогов, навязанным правительством, сделали невозможным молча стоять и со стороны наблюдать за постоянно растущей административной некомпетентностью страны, сдобренной неплохой порцией высокомерия ее управителей. В качестве вишенки на торте отец главы правительства осмеливается предложить взимать с подданных по 1000 евро за каждый автомобиль - чтобы государство снова получило миллиард, который беличья партия, находящаяся под неумелым руководством его дочери и пришедшая к власти благодаря вопиющим лживым предвыборным обещаниям, смогла бы сгрести и бросить в топку.
Да, мы уже знаем, что родители Каи Каллас справятся, о чем она рассказала в одном из интервью. Но мнение правительства о том, что, попросту собрав побольше денег, можно залатать ими все дыры, нуждающиеся в этом, - это всего лишь заветное желание, как и мечта лидера социал-демократов о том, чтобы в духе Робина Гуда забрать прибыль у предпринимателей и распределить ее.
Если в сфере предпринимательства считается само собой разумеющимся, что работника, совершившего злодеяние по отношению к владельцу, увольняют и требуют возмещения причиненного ущерба, то в нашей стране все работает с точностью до наоборот. Никто ни за что не отвечает: если тратить миллионы на «разморозку морозильных камер», нарушать правила, совершая закупки, или с невинным выражением лица выбрасывать деньги налогоплательщиков на ветер, то безответственного управляющего ждет солидное выходное пособие и теплое местечко в следующем гнездышке пищевой цепочки. Каждый медиапотребитель может привести десятки конкретных примеров, и им, кажется, нет конца. Сегодняшний пример лакомого кусочка государственного пирога - разоблачение министра-бизнесмена Маргуса Цахкна в Eesti Ekspress.
Достаточно ли эффективно работают наши ведомства и управляют ли ими профессионалы?
Месячная зарплата предыдущего главы Eesti Energia составляла более 20 000 евро, и, насколько известно, он получил почти 400 000 евро выходного пособия, однако позже глава правительства признала, что не была довольна его работой. Впрочем, в каждой государственной компании в совете директоров есть человек, представляющий интересы государства, который должен был объявить об этом раньше и, в случае необходимости, отозвать управляющего с его жирной зарплаты. Но, да, это ведь не чьи-то личные деньги, не свое - не жалко. Как и во вчерашней программе новостей, где молодой вице-канцлер пытался объяснить, что убытки Nordica стали для всех неожиданностью и причина этого кроется в стечении некоторых обстоятельств. Ответственных нет!
Сколько можно брюзжать
Неделю назад из написанного главой Департамента конкуренции стало известно, что ситуация на топливном рынке Эстонии аналогична ситуации в Албании, но он пообещал выяснить, имеем ли мы дело с картелем, (уже!) к следующей осени. Недавно избранный главой Центра управления государственными лесами (RMK) человек признал свою профессиональную компетентность на том уровне, что у ели иголки короткие, а у сосны - длинные. За все эти годы на контрольной линии, именуемой нашей государственной границей, так и не появилось никакой изгороди, не говоря уже о заборе, так что даже рабочие случайно забредают на вражескую территорию.
Эпопее с полигоном в Нурсипалу, начавшейся с абсолютно неверно выстроенной коммуникации и заведенной в тупик враньем, не видно оконца: параллельно с тем, как идет строительство, выясняется, можно ли вообще там строить и в каком объеме. В стране есть Языковая инспекция и соответствующие законы, но попробуйте разобраться с государственным языком в Нарве.
Конечно, в небрежном обращении с деньгами налогоплательщиков и в безответственности нельзя винить всех чиновников, подавляющее большинство из них работают добросовестно, за скромную зарплату, держа язык за зубами, чтобы не попасть в политическую турбулентность, возникающую прямо над их головами (новый министр, новые веяния, новое начальство и т.д.). К сожалению, капель дегтя, портящих содержимое бочек с медом, уже так много, что запах золотистого меда под этой жижей уже не чувствуется.
Многие руководители по-прежнему находят оправдания своей незаменимости и безупречности - что ничего нельзя сделать или что виноват кто-то другой, как, например, нелетающая Nordica, где причины всех бед - четыре времени года в стиле советсткого союза и глобальный империализм. Что, впрочем, никак не мешает запрашивать огромные премии за добросовестный труд при любой возможности.
Денег от государства требуют и ждут все: органы государственной власти, медицина, образование, культура, сотни НКО.
Звучит банально, но государство - это каждый из нас.К сожалению, деньги не берутся с деревьев, но в то же время зачастую исчезают внутри государственного аппарата, как в бездонной кротовой норе.
Финансово больное государство
Имеет ли смысл бесплатный общественный транспорт, как и бесплатное высшее образование? Бесплатная медицина на деле с каждым днем становится все более дорогой: жди бесплатного обслуживания месяцами или плати и получай те же услуги от того же врача уже завтра. Назовите ли вы это Больничной кассой или Кассой здоровья, это все равно не изменит скудного государственного финансирования.
Многие государственные учреждения, такие как Касса страхования от безработицы, пытаются выглядеть круче, копируя поведение мира бизнеса. Eesti Post, может, и переименовалась в Omniva, но год назад снова сменила свою визуальную идентичность (что повлекло за собой лишние расходы), но содержание, к сожалению, осталось во многом в духе советского менталитета. Более чем сомнительно, что бывший руководитель полиции, недавно принятый на должность советника по транспорту, сможет сделать так, чтобы машины работали в две смены, ведь сотрудников не хватает даже на базовые операции.
Эстонское государство финансово больно. Для достижения устойчивости стране необходима либо основательная санация деятельности, либо государственная реформа. Неравное распределение сил присутствует не только в большинстве государственных структур, но просел под себя и весь госаппарат. В настоящее время машина эстонского государства похожа на монстра, которого собрали из деталек Lego в детской комнате и склеили: он не способен функционировать эффективно. Нужно разобрать этого монстра и соединить только те детальки, которые нам действительно нужны и которые гарантируют прозрачное и эффективное управление государством.