Почему продукты питания в Эстонии дороже, чем в Латвии и Литве?

«Если центральный склад сети магазинов, обслуживающий Эстонию, находится в Латвии, то понятно, почему один и тот же товар в Латвии дешевле, чем в Эстонии. Здесь добавляются транспортные расходы», - говорится в сообщении Пальмисте.

Различные группы продуктов питания также по-разному облагаются налогом в Эстонии и соседних странах. «Например, Латвия ввела более низкий, пятипроцентный, налог на добавленную стоимость (НДС) на отечественные овощи и фрукты. Добавим еще несколько стран с крайне низкими налогами, например, Польшу, где НДС на некоторые продукты сейчас равен нулю, и все сравнение становится бессмысленным», - сказал Пальмисте.

По словам Пальмисте, также ожидается, что сети магазинов будут сравнивать и отслеживать цены на продукты питания в стране.

«Справедливости ради нужно сравнивать цены не по одной сети магазинов в Эстонии, Латвии и Литве, а смотреть на цены на одни и те же продукты в разных сетях магазинов в Эстонии, Латвии и Литве. Цена на продукты питания зависит во многом от того, каковы цены конкурентов на тот же товар. Опять же, совершенно нормальная часть функционирования розничного рынка. Никому нет смысла продавать необоснованно дешево», - пояснил Пальмисте.

Глава хлебопекарного производства добавил, что в разных странах есть определенные продукты, которые потребители предпочитают и ищут в магазине.

«Основываясь на исследованиях, сети магазинов смотрят, какие товары предпочитают в этой стране, и устанавливают более дешевую цену на соответствующий выбор или делают на них скидки. Это еще одна причина, по которой цена на один и тот же товар может значительно различаться в странах», - сказал Пальмисте.

По его словам, рост цен в Эстонии также неизбежен в будущем. «От повышения налогов напрямую зависит конечная цена продуктов питания и на этом история заканчивается. Или есть еще вариант, который тоже не идеален - если потребитель или продуктовая сеть не примет новую цену, продукт будет удален из ассортимента, а меню потребителя станет беднее», - сказал Пальмисте.