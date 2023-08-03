Бросивший яйца в посольство РФ журналист: если после этого аннулируют ВНЖ, то в Эстонии я жить не хочу

- Ближе по ментальности, но не потому, что много русскоязычных, а потому, что много эстонцев. Во-первых, мне нравится эстонский менталитет. Во-вторых, государственное устройство выше всяких похвал. Ну, и климат, так как я человек северный. В Украине мне было тяжело, и там я ни одного раза не мог пережить лето. А здесь 20 градусов и дождик. Это мой климат.

У нас тут живут родственники, и это было бы соединение семьи. Не хотелось уезжать далеко от войны, чтобы иметь возможность продолжать, не участвовать, но иметь возможность влиять на происходящие процессы. И потом, я все-таки как гражданин России, родившийся в России, хотя сейчас не ассоциирую себя с ней вообще никак, потому что сам на четверть украинец, на четверть еврей, и где родиться - не выбирал.

Я плевать хочу на ее будущее, и за то, чтобы не было никакой России, ни прекрасной, ни отвратительной, чтобы была маленькая Московия, которая отпустила все остальные завоеванные земли. Так вот, тем не менее, все-таки как человек, родившийся в России, как человек, поживший там 40 лет, как человек, участвовавший в оккупационной войне в Чечне…

По словам Аркадия Бабченко, в 18 лет он не понимал значения российско-чеченской войны. На фото Аркадий Бабченко на срочной службе в рядах ВС РФ в середине 90-ых. Фото: Личный архив Аркадия Бабченко

- А ты понимал, что участвуешь в оккупационной войне?