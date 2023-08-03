Тартуский университет готовится к строительству своего самого крупного корпуса

Тартуский университет планирует построить в районе Маарьямыйза свое самое большое учебное и исследовательское здание. Оно будет возведено на участке между зданием Physicum и улицей Санатоориуми. Новый комплекс зданий будет немного больше учебного корпуса Delta, открывшегося три года назад. В рамках проекта возведения здания университет объявил архитектурный конкурс.