Чт, 3.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Тартуский университет готовится к строительству своего самого крупного корпуса

Эйли Арула
, журналист
Facebook Twitter
Comments
В районе Маарьямыйза будет построен крупнейший корпус Тартуского универитета.
В районе Маарьямыйза будет построен крупнейший корпус Тартуского универитета. Фото: Ragnar Peets

Тартуский университет планирует построить в районе Маарьямыйза свое самое большое учебное и исследовательское здание. Оно будет возведено на участке между зданием Physicum и улицей Санатоориуми. Новый комплекс зданий будет немного больше учебного корпуса Delta, открывшегося три года назад. В рамках проекта возведения здания университет объявил архитектурный конкурс.

В новом научном и учебном комплексе будет проводится активная исследовательская и учебная деятельность в областях биотехнологий, синтетической биологии, молекулярной и клеточной билологии, биологии растений, фармацевтики, роботики, материаловедения и экологических технологий, информационных и коммуникационных технологий.

В здании будут оборудованы отвечающие самым современным требованиям лаборатории и технические помещения, кабинеты персонала, помещения для семинаров и собраний, зоны для отдыха. Отдельную часть комплекса составит учебный блок, в котором будут оборудованы аудитории, компьютерные классы, залы для семинаров, учебные лаборатории, а также зоны отдыха, предназначенные для студентов.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх