Страны Балтии досрочно выйдут из российской электросети

По словам премьер-министра Кайи Каллас, укрепление электрокоммуникаций стран Балтии и присоединение к сети континентальной Европы усилит балтийское сотрудничество и доверие, а также энергетическую безопасность трех стран.

«Вместе с Латвией и Литвой мы работаем над тем, чтобы окончательно избавиться от зависимости от российской энергии. Агрессия России в Украине и использование энергии в качестве оружия демонстрируют, что речь идет об опасном и непредсказуемом государстве, поэтому пребывание в российской электросети является риском для эстонских потребителей», - сказала Каллас.

Присоединение стран Балтии к электросети континентальной Европы было согласовано Еврокомиссией, Польшей и тремя Балтийскими странами еще в 2019 году. Тогда датой присоединения был определен конец 2025 года, однако из-за агрессии России Эстония, Латвия и Литва хотят совместными усилиями ускорить этот процесс.

Нынешнее соглашение является продолжением достигнутой главами правительств стран Балтии 12 мая в Таллинне договоренности ускорить синхронизацию. Встречи и сотрудничество по данной теме продолжат также министры трех стран, ответственные за вопросы климата и энергетики, а также системные операторы.

«В последние месяцы мы искали возможности для более раннего присоединения к электросистеме континентальной Европы. Системные операторы провели ряд дополнительных исследований, которые придали уверенности, что мы достигнем необходимой технической готовности к началу 2025 года, то есть синхронизацию можно будет ускорить почти на год», - сообщила эстонский премьер, добавив, что пока системные операторы стран Балтии и Польши продолжат работать над укреплением системы, что необходимо для снижения таких факторов риска, как перебои с электроснабжением и рост цен.