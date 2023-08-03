Видео ⟩ Сомалийская «спринтерша» пробежала стометровку за 22 секунды

На летней Универсиаде, которая проходила в китайском Чэнду, в соревнованиях на дистанции 100 м среди женщин открылась трагикомичная картина. В числе остальных спортсменок на старт вышла и сомалийка Насра Али Абукар, которая пробежала дистанцию за 22 секунды и проиграла 11 секунд победительнице.

На Абукар, которая была в хиджабе, была скорее экипировка футболистки – шорты и растянутая футболка. Она совсем не походила на бегуний, которые выстроились рядом с ней на старте. После стартового выстрела она поднялась и начала бежать. Разница была лишь в том, что к тому моменту конкурентки были уже далеко впереди.

Видеоролик быстро стал вирусным. Вскоре выяснилось, что спортсменка из Сомали попала на Универсиаду благодаря тому, что она является дочерью брата руководителя Федерации легкой атлетики Сомали. Союз университетов Сомали подтвердил, что они не отправляли в Китай ни одного бегуна.

«Министр спорта должен был бы подать в отставку. Грустно видеть такое некомпетентное правительство. Как они могут позволить неподготовленной женщине представлять Сомали? Это шокирует и выставляет нашу страну в плохом свете на международном уровне», — написал в Twitter сомалийский политический обозреватель Эльхам Гараад.

Правительству потребовалось время, чтобы отреагировать на видео, которое стало вирусным, но в конце концов поступило публичное извинение от министра молодежи и спорта Сомали Мохамеда Барре Мохамуда. Он пояснил, что не знает, как Абукар попала на соревнования, и потребовал отставки главы Федерации легкой атлетики Сомали.