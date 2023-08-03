Торговая сеть: грядет снижение цен на молочные и ряд других продуктов

«Мы можем работать с теми ценами, которые нам предлагают», - сказал Нийтару в четверг в эфире радиостанции Vikerraadio, комментируя замечание экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, по словам которого отпускные цены производителей продуктов питания падают, а в магазинах этого не происходит.

Нийтару добавил, что прошлогодний скачок инфляции стал самым большим за последние два десятилетия, а может быть и за весь период после восстановления независимости Эстонии. В первом полугодии этого года цены продолжали расти, но эта тенденция может смениться осенью.