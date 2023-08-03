МНЕНИЕ ⟩ Эрдоган анонсировал визит Путина в Турцию, но Путин почти наверняка к нему не поедет

После серии российских ударов по украинским портам последовал телефонный звонок президента Турции Владимиру Путину, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
В ходе очередной атаки иранских беспилотников на украинские порты, совершенной вчера утром, были нанесены и удары по порту Измаил в дельте Дуная. Пострадали как минимум один зерновой терминал и несколько зданий. Это был ответ России тем зерновозам, которые направляются в украинские порты без согласования с российской стороной.
Как и предполагалось ранее, Россия не пытается атаковать корабли в море, а организует нападения на порты. Вслед за вчерашними ударами последовал телефонный звонок президента Турции Эрдогана Владимиру Путину. Эрдоган объявил, что Путин готов встретиться с ним в Турции в ближайшее время. В официальных российских каналах пока по этой теме царит полное молчание. Можно предположить, что президент Турции пытается вернуть Россию к участию в зерновой сделке. В любом случае, визит Путина в Турцию сейчас кажется невозможным.
Приграничная мобилизация
Когда в прошлом году у России дела на войне с Украиной пошли плохо, и атаки украинцев на приграничные районы России стали усиливаться, в этих районах начались разговоры о формировании отрядов территориальной обороны из местных жителей. Поскольку в России началась мобилизация, формирование таких частей затянулось. В настоящее время дошло до того, что первые такие соединения получают на вооружение мелкокалиберное огнестрельное оружие и небольшие автомобили. Очевидно, эту технику хотят использовать для патрулирования приграничных территорий и проведения других подобных мероприятий по обеспечению безопасности.
В массовом порядке такие подразделения пока что все-таки не создаются, и скорее эта деятельность остается предназначенной для тиражирования в СМИ постановкой. Тем самым преследуется цель продемонстрировать поддержку гражданами центральной власти и войны в Украине. Федеральная власть России традиционно не доверяет воинским образованиям, сформированным по региональному признаку. Однако поскольку системы мобилизационной и резервной армии по существу не имелось, осенью прошлого года пришлось начать с мобилизации людей в границах конкретных областей и формировать части из бойцов из одного и того же региона.
Это приводило к обращениям недовольных жителей к губернаторам своих регионов, что никак не может устраивать российскую центральную власть. Если формирование отрядов территориальной обороны начнется в более широких масштабах, это будет сигнализировать об очень серьезной нехватке резервов в российских вооруженных силах. Рейды так называемых российских добровольцев в Белгородской области несколько месяцев назад показали, что российская армия, пограничники и Росгвардия не смогли оставить необходимые подразделения для охраны приграничных территорий. Немногочисленные отряды прикрытия состояли в основном из призывников, неспособных сражаться. Это раздражало местных жителей.
Таким образом, не исключено, что в приграничных районах будут формироваться подразделения в формате «отрядов самообороны». Однако в случае значительного ослабления центральной власти России в будущем такие региональные вооруженные отряды самообороны будут иметь гораздо больший потенциал для вооруженного противостояния при борьбе за власть.
Иранские беспилотники над Киевом
Сегодня ночью в направлении украинской столицы были выпущены 15 иранских беспилотников, все они были сбиты. На фронтах ситуация остается неизменной.
ФСБ заявила, что за атакой на российские военкоматы стоят организаторы мошеннических схем, которые вербуют простодушных людей и обещают им деньги, или же выдают себя за сотрудников ФСБ. Не исключено, что в случае с некоторыми атаками именно так и обстоит дело. В этом случае за данной деятельностью может стоять только какая-то из силовых служб Украины.
Каждый день минимум одна-две новости о задержании какого-то агента, работавшего на Россию, появляются и в украинских СМИ. В большинстве случаев - это люди, набранные из числа граждан Украины, которые предоставляют информацию о целях ракетных обстрелов, а затем делятся информацией о результатах этих обстрелов. Несколько таких людей уже получили приговоры от украинских судов.