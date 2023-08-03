МНЕНИЕ ⟩ Эрдоган анонсировал визит Путина в Турцию, но Путин почти наверняка к нему не поедет

В массовом порядке такие подразделения пока что все-таки не создаются, и скорее эта деятельность остается предназначенной для тиражирования в СМИ постановкой. Тем самым преследуется цель продемонстрировать поддержку гражданами центральной власти и войны в Украине. Федеральная власть России традиционно не доверяет воинским образованиям, сформированным по региональному признаку. Однако поскольку системы мобилизационной и резервной армии по существу не имелось, осенью прошлого года пришлось начать с мобилизации людей в границах конкретных областей и формировать части из бойцов из одного и того же региона.

Это приводило к обращениям недовольных жителей к губернаторам своих регионов, что никак не может устраивать российскую центральную власть. Если формирование отрядов территориальной обороны начнется в более широких масштабах, это будет сигнализировать об очень серьезной нехватке резервов в российских вооруженных силах. Рейды так называемых российских добровольцев в Белгородской области несколько месяцев назад показали, что российская армия, пограничники и Росгвардия не смогли оставить необходимые подразделения для охраны приграничных территорий. Немногочисленные отряды прикрытия состояли в основном из призывников, неспособных сражаться. Это раздражало местных жителей.