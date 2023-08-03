На велогонке в Польше мотоцикл въехал в толпу, четыре человека госпитализированы

Накануне на велогонке в Польше произошел инцидент, в ходе которого мотоцикл, на котором ехал видеооператор, въехал в толпу зрителей. Госпитализированы четыре человека.
Инцидент произошел на пятом этапе тура Бельско-Бяла, травмы получили двое взрослых и двое детей. Гонщики, узнав о произошедшем, предложили остановить велогонку. Но соревнование было решено продолжить, поскольку травмы зрителей, к счастью, оказались несерьезными.
«Четыре человека были доставлены в больницу. Мне сообщили, что их жизни вне опасности. Среди участников велогонки возникло замешательство», - сообщил руководитель велотура Чеслав Ланг журналистам. Вечером сообщили, что троих пострадавших отправили на домашнее лечение. Сам мотоциклист и оператор получили легкие травмы.
Лидер тура словенец Матей Мохорич также упомянул об аварии, случившейся примерно за четыре км до финиша. «Мы хотели остановить гонку, потому что на дороге произошла авария - мотоцикл врезался в зрителей. Это выглядело не очень хорошо. Надеюсь, с ними все в порядке, — сказал Мохорич.
Голландец Марин ван ден Берг выиграл этот этап гонки. Он оередил Мохорича и португальца Жоао Алмейду. В общем зачете Мохорич опережает Алмейду на 12 секунд. В четверг состоится предпоследний, вероятно, решающий этап тура - гонка с индивидуальными стартами в Катовице.
De uitleg van de organisatie klopt niet! Er was wel degelijk een aanrijding! pic.twitter.com/spFuVMXoa9— Jamie Landuyt (@JamieLanduyt) August 2, 2023