На велогонке в Польше мотоцикл въехал в толпу, четыре человека госпитализированы

Инцидент произошел на пятом этапе тура Бельско-Бяла, травмы получили двое взрослых и двое детей. Гонщики, узнав о произошедшем, предложили остановить велогонку. Но соревнование было решено продолжить, поскольку травмы зрителей, к счастью, оказались несерьезными.

«Четыре человека были доставлены в больницу. Мне сообщили, что их жизни вне опасности. Среди участников велогонки возникло замешательство», - сообщил руководитель велотура Чеслав Ланг журналистам. Вечером сообщили, что троих пострадавших отправили на домашнее лечение. Сам мотоциклист и оператор получили легкие травмы.

Лидер тура словенец Матей Мохорич также упомянул об аварии, случившейся примерно за четыре км до финиша. «Мы хотели остановить гонку, потому что на дороге произошла авария - мотоцикл врезался в зрителей. Это выглядело не очень хорошо. Надеюсь, с ними все в порядке, — сказал Мохорич.

Голландец Марин ван ден Берг выиграл этот этап гонки. Он оередил Мохорича и португальца Жоао Алмейду. В общем зачете Мохорич опережает Алмейду на 12 секунд. В четверг состоится предпоследний, вероятно, решающий этап тура - гонка с индивидуальными стартами в Катовице.