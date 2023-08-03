В Мустамяэ могут быть перебои с подачей тепла в жилые дома

Ремонтные работы начались в 9:00 и завершатся не позднее 17:00.

В связи с ремонтными работами в некоторых домах клиентов Utilitas на улице Вильде может быть прекращено теплоснабжение. Utilitas проинформировал управляющих домов о прекращении теплоснабжения. Ограничений движения, связанных с работами, нет.