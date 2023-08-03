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В Мустамяэ могут быть перебои с подачей тепла в жилые дома

BNS
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Многоквартирный дом в Мустамяэ.
Многоквартирный дом в Мустамяэ. Фото: Taavi Sepp

В четверг, 3 августа, предприятие теплоснабжения Utilitas ведет ремонт трубопровода централизованного теплоснабжения на Вильде теэ в Таллинне, поэтому в этом районе могут быть перебои с теплоснабжением.

Ремонтные работы начались в 9:00 и завершатся не позднее 17:00.

В связи с ремонтными работами в некоторых домах клиентов Utilitas на улице Вильде может быть прекращено теплоснабжение. Utilitas проинформировал управляющих домов о прекращении теплоснабжения. Ограничений движения, связанных с работами, нет.

Предприятие Utilitas приносит извинения клиентам за неудобства.

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