МНОГО ФОТО ⟩ ​Покраска стен: десять ошибок, которые совершают все новички

Если вы полагаете, что в покраске стен нет ничего сложного и с задачей может справиться любой, придется вас разочаровать. Окрашивание поверхности - кропотливый процесс, где важно учесть множество нюансов - от времени суток до инструментов и способов покраски. Ошибки здесь обходятся дорого: вместо идеальной поверхности вы получаете стену с пятнами, а красивый оттенок ложится совсем не так, как хотелось бы.
Лучше учиться на чужих ошибках и прислушиваться к советам профессионалов, что и сделал портал о дизайне и интерьере InMyRoom.
Не подготовить поверхность
Каждая пылинка, жирное пятно, неровность и ворс на стенах негативно повлияют на результат покраски - все недочеты будут видны. И ошибочно считать, что для подготовки достаточно помыть поверхность и отшлифовать ее.
Для качественной подготовки нужно несколько компонентов. Первый - боковой свет, благодаря которому у вас будет возможность увидеть поверхность такой, какая она есть на самом деле. Светильники продаются в строительных магазинах.
Специалисты напоминают: во время проверки боковой свет должен быть единственным источником освещения в комнате.
Второй компонент - работа с инструментом, позволяющим шлифовать поверхность с пылеотводом. Существуют специальные блоки, включающие пылесос и шланг: с их помощью можно сразу удалить пыль, а при шлифовке увидеть стены такими, какими они будут перед покраской. Если вы работаете без шлифовальных блоков с пылеотводом, поверхность получится некачественной.
Путать грунтовку и обеспыливание
Обеспыливание - удаление пыли с поверхности с использованием специальных блоков и пылесоса. Грунтовка, в свою очередь, призвана выровнять впитывающую поверхность основания, чтобы в дальнейшем краска ложилась равномерно, а вы смогли сформировать нужный рисунок.
Если обеспыливание проводится для того, чтобы не допустить появления дефектов, то грунтовка призвана выровнять впитывающую способность основания, дабы краска ложилась равномерно и вы могли формировать нужный рисунок.
Грунтование стен нужно для их укрепления: чтобы этот этап прошел без ошибок, эксперты рекомендуют смочить валик и только после этого макать его в грунт. Все движения выполняются снизу вверх, чтобы стена напитывалась постепенно — никаких хаотичных мазков, иначе ворс валика будет бить по стене и размачивать ее.
Надеяться, что для финиша хватит двух слоев шпаклевки
К сожалению, оценить необходимое количество слоев под силу только специалисту. Все зависит от того, какое у вас основание: может потребоваться один слой шпаклевки, а может не хватить и четырех слоев - важно учитывать исходное качество стены, по которой работает маляр.
Одним из основных этапов подготовки поверхности к покраске является базовое шпаклевание: формируется красивая и ровная поверхность, прорабатываются все ямочки и неровности. Следующий шаг - второй базовый слой шпаклевки. До нанесения второго слоя важно проработать мелкие дефекты локально, а также обратить внимание на длинные полосы, идущие перпендикулярно шпателю.
Не проверить поверхность стен перед нанесением краски
Многие полагают, что достаточно взять финишную шпаклевку, нанести ее на поверхность, ошкурить, и стена готова под покраску. На деле формула успеха в разы сложнее: базовое шпаклевание выравнивает значительные неровности, и даже если стена выглядит загрунтованной, белой и идеальной, картину наверняка испортит включение бокового света: окажется, что есть множество мелких дефектов, по которым нельзя красить.
Перед нанесением краски крайне важно убедиться, что поверхность однородна. В этом поможет профессиональный свет: вы увидите неровности, которые перекрываются хорошей финишной шпаклевкой. Специалисты напоминают: покрашенная стена передаст почти все дефекты основания - если плотность поверхности неоднородная, на ней есть царапины или шагрень, это подчеркнет краска.
Сделать выкрас на стене
Листая советы в интернете, вы можете увидеть, что к числу ошибок новичков приписывают пункт «не сделать выкрас». Но здесь не учитывается серьезный нюанс: выкрасы и правда необходимы, но делать их следует не на стене. Желательно использовать большой отшпаклеванный кусок гипсокартона! Прикладывайте его к поверхности и смотрите, как выглядит оттенок краски.
Почему нельзя делать выкрасы сразу на стене? Когда мы наносим на поверхность небольшой квадрат краски, эти участки впоследствии обязательно проступят через основной слой.
Ошибиться с выбором инструментов
Любой инструмент, который вы используете во время работ, влияет на финальный результат отделки. Для создания красивой поверхности и ровного тона следует правильно выбирать валики и кисти, которые также нужны на этапе грунтования и грунтовки углов.
В сетевых магазинах огромное количество инструментов и материалов. Для грунтования потребуются валики, обладающие натуральным ворсом и большой впитывающей способностью. Для покраски, напротив, нужны валики с синтетическим ворсом, легко отпускающие материал.
Применять неправильные способы покраски
Если наносить краску на стену хаотично, поверхность не будет выглядеть аккуратно. Важно уметь красить в определенной технике, чтобы формировать определенный рисунок, ведь вся покраска служит именно этой цели. Наносить краску следует с центра стены, чтобы добиться равномерного распределения.
Эксперты школы маляров рекомендуют окунуть валик и легкими движениями по зубчикам немного откатить, затем сделать на стене «змейку», напоминающую букву «Л». Получится область, которую предстоит закрасить. Затем через центр буквы «Л» краска раскатывается сверху вниз. А непрокрашенные низ, край и верх прокрашиваются маленьким валиком с ворсом. Остается снова взять большой валик и, не окуная в краску, «елочкой» растушевать слой с небольшим смещением.
Важно! Рисунок формируется только в одном направлении: либо сверху вниз, либо снизу вверх.
Учитывайте, что грамотный процесс невозможен без использования бокового света и затемнения окон: в противном случае не видно, что вы делаете, остаются пятна и столбы от валика. С боковым светом все неровности проявляются: обязательно проверьте, как вы окрасили стены.
Красить в один слой
При покраске любой производитель рекомендует красить в два слоя, чтобы набрать минимальную толщину. Если поступить иначе, поверхность может выглядеть неравномерной и недоделанной. Дефекты будут особенно заметны, если нанести краску на ранее окрашенную поверхность.
Яркие цвета - желтый, зеленый, синий, красный - требуют ровного основания: под них желательно приобретать специальный грунт, помогающий выровнять фон поверхности. Если стена пятнистая, пигментированный кроящий грунт ее выбелит. И не стоит надеяться, что яркие оттенки позволят перекрыть пятна. Это бесполезно, здесь не справятся даже десять слоев краски.
Не дать первому слою высохнуть достаточное количество времени
Каждому хочется как можно быстрее завершить ремонт, но экономия времени здесь может обернуться некачественным результатом и серьезными ошибками. Если вы красите поверх непросохшего слоя, увеличивается риск появления пузырьков на поверхности или ее отшелушивания.
Чтобы этого избежать, окрашивайте стены вторым слоем только после полного высыхания предыдущего. Обычно процесс занимает примерно 12 часов.
Не учесть время суток и чистоту помещения
К сожалению, красить стены тогда, когда вам удобно, не получится. Если вы запланируете покраску поверхностей на жаркий солнечный день, то краска просохнет слишком быстро и ляжет неравномерно. Нельзя работать и при плохом искусственном освещении: растет риск упустить дефекты, а на следующий день обнаружить непрокрашенные участки. Идеальное решение - красить днем при затемненных окнах, не пропускающих прямые солнечные лучи.
Также крайне важно следить за чистотой в комнате: это влияет не только на финальный результат, но и на ваш комфорт.
Мусор на полу в любом случае появится, но если поверхность зарастет загрязнениями, то вы не сможете работать с колен. После отработки участка стен убирайте излишки шпателем, выкидывайте в мусор после того, как почистите периметр. Крупный мусор убирайте с помощью пылесоса. И не забывайте про влажную уборку пола.