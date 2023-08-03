Денег куры не клюют? Более 130 000 жителей Эстонии по-прежнему переплачивают за электроэнергию

«Еще около 65 тысяч наших клиентов получают электричество в рамках общей услуги и ее стоимость привязана к универсальной услуге», - сказал Дурейко. Он напомнил, что общую услугу или балансовую энергию используют потребители, не заключившие договор ни с одним продавцом электроэнергии. В таком случае электричество продает потребителю сетевое предприятие или уполномоченный им продавец.

В конце сентября 2022 года Департамент конкуренции установил временную цену производителя электроэнергии Enefit Power в размере 154,08 евро за мегаватт-час или 15,4 цента за киловатт-час, на основании которой с 1 октября прошлого года продавцы электроэнергии начали предлагать потребителям универсальную услуги электроснабжения.

Однако цена производства не является конечной ценой для потребителя, к ней добавляются себестоимость реализации продавца электроэнергии, разумная прибыль и налог с оборота.

Если в последние месяцы прошлого года среднемесячная цена на бирже Nord Pool была выше стоимости универсальной услуги, достигая 218,99 евро за мегаватт-час в ноябре и 263,45 евро в декабре, то в конце месяца в условиях теплой погоды биржевая цена начала падать. В конце декабря она упала до 11,46 евро за мегаватт-час.

В июле средняя цена в ценовой зоне Nord Pool Eesti составляла 79,56 евро за мегаватт-час, по сравнению с июнем она упала на 13,6 процента.

В конце июня министр климата Кристен Михал направил на согласование законопроект, который предусматривает, что продавец электроэнергии должен автоматически прекратить предоставление универсальной услуги, если среднеарифметическая цена рынка электроэнергии за предыдущие три месяца была более выгодной, чем цена производства универсальных услуг.