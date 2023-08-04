МНЕНИЕ ⟩ «Ты что, слабак?»: студенты боятся брать академический отпуск, когда он очень нужен

В основном, люди перекладывают ответственность на молодое поколение из-за своих собственных страхов и чувства нереализованности. Это происходит, когда они сталкиваются с неудачами или разочарованиями и не желают признавать свою роль в происходящем. Вместо этого они ищут внешних виновников, чтобы избежать неприятных ощущений и сохранить свою самооценку, маринуя свое мнение под соусом «‎это твое будущее». Если будущее мое, то почему тогда решаю не я?

Важно осознавать, что успех может иметь разные формы и темпы, и не стоит стремиться к стереотипным идеалам, которые не соответствуют вашим потребностям и ценностям. Да, можно закончить университет в срок и с первого раза. Да, можно заставить, изнурить и сломать себя для этого. Но зачем? Все еще студент вынесет из этого опыта букет из ментальных проблем и комплексов. Он выйдет с бумажкой в руках, но без какого-либо понимания, чем он хочет заниматься в жизни, кем хочет быть и зачем он вообще потратил эти годы, учась тому, что его ни капельки не волнует. Это и есть тот самый супер-план?

Если нужно, то нужно

Возможно, на первый взгляд решение взять академический отпуск может показаться сложным и страшным, но стоит помнить, что это станет шагом к лучшему самочувствию, успеху и личному развитию. И в идеале единственный вопрос, который должен задать себе студент, принимая решение: что принесет пользу мне? Важно прислушиваться к себе и делать то, что считаете наилучшим для себя в данный момент. Академический отпуск не является признаком слабости, это знак того, что человек ставит себя и свое благополучие на первое место.