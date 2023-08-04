МНЕНИЕ ⟩ «Ты что, слабак?»: студенты боятся брать академический отпуск, когда он очень нужен

Август – месяц принятия важных решений, которые определяют быт студента на целый год. Брать академический отпуск всегда страшно, ведь нет никакой уверенности, что за этот год интерес к учебе не пропадет, а окружение тем временем смотрит косо и говорит, что заканчивать нужно через силу. Но нужно ли?
Взять академический отпуск может быть рекомендовано по разным причинам, в зависимости от конкретной ситуации студента. В Эстонии существует четыре официальных типа академического отпуска: по состоянию здоровья, при поступлении на военную службу, при отпуске по уходу за ребенком, и есть еще один, грешный, тип - академический отпуск по собственному желанию. Думаю, что исходя из названия, становится понятно, почему этот перерыв в учебе так сильно пугает и самих студентов, и их мам, и соседку с первого этажа.
Академический отпуск по собственному желанию может пугать общество из-за сочетания различных факторов. Но в основном это образ мышления, который норовит сказать «с тобой что-то не так» или «не как у всех». Ведь все всегда должно быть хорошо, а если становится трудно и плохо, то еще и оказывается, что проблема в тебе. Ведь не может и не должно быть так, что у всех получается, а у тебя - нет.
Многим пришлось нелегко в последние несколько лет в связи со вспышкой COVID-19, не только из-за больших планов, например, уехать за границу по обмену, но и просто от безысходности и постоянного монотонного ритма жизни в четырех стенах без возможности выйти на улицу или увидеть людей.
В условиях кризиса учебные заведения быстро пытались понять, как справляться с дистанционным обучением, но получалось отвратительно. Многие предметы, заявленные, например, на шесть зачетных баллов, тянули на все 26. Конечно, такие большие и резкие изменения в большей или меньшей степени ударили по самооценке, психическому благополучию и учебной мотивации.
Выгорание, моральное истощение еще никому никогда не помогали, скорее эти состояния чреваты другими серьезными последствиями, которые они за собой несут.
В 2020 году Таллинский университет провел опрос среди жителей Эстонии, чтобы выяснить, как пандемия повлияла на рутину людей. В опросе также участвовали 96 молодых людей в возрасте 18-24 года. Выяснилось, что каждый второй молодой человек имел больше депрессивных симптомов, чем норма, по сравнению с другими возрастными группами. Симптомы, указывающие на депрессию, присутствовали у 54 процентов респондентов в возрасте от 18 до 24 лет, тревога у 49 процентов и истощение у 67 процентов опрошенных.
В таких условиях выгорание происходит быстро, и ученик перестает успевать по учебе, не может спать, но с академическим отпуском все равно тянет до последнего, когда справляться становится невозможно, в надежде, что все наладится, как ему и обещали. Давление идет со всех сторон, потому что «каждый потерянный год ведет к неизбежному - бедности».
В жизни каждого из нас бывают периоды, когда он испытывает чувство подавленности, усталости и грусти. Это нормальные эмоциональные реакции на различные жизненные обстоятельства. Однако когда такое состояние затягивается на протяжении многих месяцев и никак не уступает, это может стать поводом задуматься о своем благополучии и психическом состоянии.
Загонять себя в рамки, установленные обществом - еще более непродуктивно и даже вредно, чем взять перерыв от учебы на год и дать себе возможность восстановиться. Обществу свойственно создавать ложные ожидания и недостижимые стандарты, и это вызывает в молодых людях еще большую тревогу и чувство неудовлетворенности, и мы каждый раз ведемся на эти провокации.
В основном, люди перекладывают ответственность на молодое поколение из-за своих собственных страхов и чувства нереализованности. Это происходит, когда они сталкиваются с неудачами или разочарованиями и не желают признавать свою роль в происходящем. Вместо этого они ищут внешних виновников, чтобы избежать неприятных ощущений и сохранить свою самооценку, маринуя свое мнение под соусом «это твое будущее». Если будущее мое, то почему тогда решаю не я?
Важно осознавать, что успех может иметь разные формы и темпы, и не стоит стремиться к стереотипным идеалам, которые не соответствуют вашим потребностям и ценностям. Да, можно закончить университет в срок и с первого раза. Да, можно заставить, изнурить и сломать себя для этого. Но зачем? Все еще студент вынесет из этого опыта букет из ментальных проблем и комплексов. Он выйдет с бумажкой в руках, но без какого-либо понимания, чем он хочет заниматься в жизни, кем хочет быть и зачем он вообще потратил эти годы, учась тому, что его ни капельки не волнует. Это и есть тот самый супер-план?
Если нужно, то нужно
Возможно, на первый взгляд решение взять академический отпуск может показаться сложным и страшным, но стоит помнить, что это станет шагом к лучшему самочувствию, успеху и личному развитию. И в идеале единственный вопрос, который должен задать себе студент, принимая решение: что принесет пользу мне? Важно прислушиваться к себе и делать то, что считаете наилучшим для себя в данный момент. Академический отпуск не является признаком слабости, это знак того, что человек ставит себя и свое благополучие на первое место.
Главный шаг к принятию - понять, что вызывает страх перед академическим отпуском. Это может быть связано с определенными ожиданиями окружающих, страхом неудачи или просто неуверенностью в своих силах. Определение корня страха поможет более эффективно с ним справиться. Также важно свыкнуться с мыслью, что за этот год многое может поменяться, и не факт, что интерес к выбранной ранее специальности останется прежним, но и это - норма.