В этом году забег Ülemiste Ööjooks пройдет невероятным образом

Участники стартуют 11 августа в 22:00 прямо перед центром Ülemiste. Они смогут преодолеть 5-километровую или 10-километровую дистанции. По словам главного организатора забега Марко Торма, на трассе приветствуют как бегунов, так и ходоков. Также можно прийти с палками для ходьбы или даже просто прогуляться по трассе. «Самое главное в ночном забеге – положительные эмоции и радость движения, это не титульное мероприятие», - отметил Торм.

По словам руководителя центра Ülemiste Гуйдо Пярнитса, забег Ööjooks уже стал для центра доброй традицией. Поддержка увлечения бегом совпадает со стремлением центра Ülemiste поддерживать здоровый образ жизни и активный настрой людей. «Физическая активность и хорошая компания являются основой крепкого психического и физического здоровья, а кроме того, ночной городок Юлемисте в сиянии огней сам по себе – прекрасная достопримечательность», - сказал Пярнитс.

Мероприятие этого года особенное еще и потому, что впервые, помимо так называемых «обычных» дистанций, запланированы детские забеги Cappy и костюмированный забег. «Наслаждаться движением могут и большие, и маленькие – это будет полное впечатлений событие для всей семьи», - пообещал Марко Торм. Маршрут забега проходит через здания, на старте и финише используется пиротехника.

Поддерживать настроение участникам помогут артисты – их на трассе будет сразу 15. Среди прочих, перед бегунами выступят певица Мерилин Мялк, солист Эстонской национальной оперы Рейго Тамм и эстонский дуэт танцевальной музыки Púr Múdd.