Бедность мешает эстонцам инвестировать

Согласно данным опроса, в июле проведенного банком Citadele, у 28% респондентов из Эстонии нет финансовых возможностей для инвестирования. Этот показатель в Латвии составил 23% и в Литве 24%.

Исследование также выявило региональное неравенство. Больше всего людей, у которых нашлись деньги для инвестиций, живет в Харьюском и Тартуском уездах. У 20% респондентов из Харьюмаа и 26% опрошенных в Тартумаа свободных средств для вложений нет.

Нехватка денег была наиболее заметна в Вырумаа и Пылвамаа, где денег для инвестиций нет у 42% и 44% людей соответственно.

По мнению трети инвесторов, важно, чтобы инвестиции использовались для финансирования экологических инициатив. Среди них выше других ценят финансирование зеленых инициатив респонденты из Валгамаа и Тартумаа, а меньше всего – из Ляэнемаа.