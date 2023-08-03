Бедность мешает эстонцам инвестировать

По сравнению с латышами и литовцами среди эстонцев больше всего тех, кто из-за бедности не может заниматься инвестированием.
Согласно данным опроса, в июле проведенного банком Citadele, у 28% респондентов из Эстонии нет финансовых возможностей для инвестирования. Этот показатель в Латвии составил 23% и в Литве 24%.
Исследование также выявило региональное неравенство. Больше всего людей, у которых нашлись деньги для инвестиций, живет в Харьюском и Тартуском уездах. У 20% респондентов из Харьюмаа и 26% опрошенных в Тартумаа свободных средств для вложений нет.
Нехватка денег была наиболее заметна в Вырумаа и Пылвамаа, где денег для инвестиций нет у 42% и 44% людей соответственно.
По мнению трети инвесторов, важно, чтобы инвестиции использовались для финансирования экологических инициатив. Среди них выше других ценят финансирование зеленых инициатив респонденты из Валгамаа и Тартумаа, а меньше всего – из Ляэнемаа.
По словам руководителя отдела розничных банковских услуг эстонского филиала Citadele Марины Хакиайнен, в странах Балтии инфляция была самой высокой в Эстонии, и рост цен сильнее всего ударил по кошелькам именно эстонцев.