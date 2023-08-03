Сегодня на пресс-конференции правительства у министра финансов Марта Вырклаэва поинтересовались, куда пойдут собираемые у народа с помощью автоналога миллионы евро. Теперь по этому вопросу наступила ясность.
Министр финансов объяснил, на что пойдут собранные с помощью автоналога деньги
В сегодняшнем интервью изданию Maaleht президент Алар Карис заявил, что ему по-прежнему неясно, чего правительство пытается добиться с помощью запланированного налога на автомобили.
Журналисты подхватили это заявление президента на сегодняшней пресс-конференции правительства и попросили министра финансов Марта Вырклаэва, отвечающего за введение налога на автомобиль, прокомментировать высказывание Кариса.
Вырклаэв дал следующий ответ: «Меня удивило, что у президента имеются вопросы. Если же имеются, он мог бы просто связаться. В настоящее время мы разрабытываем закон. Идут те самые публичные дебаты, насчет которых звучали упреки в том, что их не было весной. Я бы назвал это плюрализмом идей. […] О цели мы говорили не раз: сокращение использования автомобилей, связанное с климатическими целями. [...] И еще вопрос был, на что пойдут деньги? Они пойдут в государственный бюджет, в котором есть дыра в 1,7 миллиарда евро. [...] Деньги пойдут на все!»
Вырклаэв также сообщил, что с помощью автоналога планируется уменьшить количество находящихся во владении автомобилей, в первую очередь, - в городских условиях, где личной автомашине есть альтернативы. Также автоналог должен помочь решить проблему автомобильного металлолома, то есть пришедшей в негодность старой автотехники, которая стоит на полях, загрязняет окружающую среду и портит пейзаж.