Министр финансов объяснил, на что пойдут собранные с помощью автоналога деньги

Вырклаэв дал следующий ответ: «Меня удивило, что у президента имеются вопросы. Если же имеются, он мог бы просто связаться. В настоящее время мы разрабытываем закон. Идут те самые публичные дебаты, насчет которых звучали упреки в том, что их не было весной. Я бы назвал это плюрализмом идей. […] О цели мы говорили не раз: сокращение использования автомобилей, связанное с климатическими целями. [...] И еще вопрос был, на что пойдут деньги? Они пойдут в государственный бюджет, в котором есть дыра в 1,7 миллиарда евро. [...] Деньги пойдут на все!»