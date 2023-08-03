Эстонский теннисист, возможно, сыграет в одном из турниров Большого шлема

Первая ракетка Эстонии среди мужчин Марк Лаял (ATP 224) уже в этом году может впервые в своей карьере попасть на турнир Большого шлема. В последний раз эстонский теннисист выступал на турнире Большого шлема в 2019 году – тогда Юрген Зопп играл в квалификационных матчах Уимблдона.
На стартующий 28 августа последний в этом сезоне турнир Большого шлема – US Open – Лаял может попасть, пройдя квалификацию. Квалификационные матчи стартуют 22 августа.
В квалификационных играх примут участие 128 теннисистов, из которых в основную таблицу пройдут 16. История показывает, что в таком количестве спортсменов обязательно найдутся те, кто по каким-то причинам не примет участия в отборе. В этом случае шансы Лаяла возрастут.
В основном турнире Большого шлема представители мужского тенниса Эстонии в последний раз играли в 2018 году – тогда Юрген Зопп прошел в третий тур соревнований во Франции.