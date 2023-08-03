Эстонский теннисист, возможно, сыграет в одном из турниров Большого шлема

Первая ракетка Эстонии среди мужчин Марк Лаял (ATP 224) уже в этом году может впервые в своей карьере попасть на турнир Большого шлема. В последний раз эстонский теннисист выступал на турнире Большого шлема в 2019 году – тогда Юрген Зопп играл в квалификационных матчах Уимблдона.