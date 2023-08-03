Покрытый окурками кит: курильщики загрязняют мировой океан

Сигаретные окурки – самый распространенный вид мусора на планете. В основном они встречаются на пляжах и побережье, а на разложение одного окурка уходит до 15 лет. В Эстонии ежегодно в среднем выбрасывается 300 тонн окурков, большая часть которых попадает в природу.

Автор скульптуры «Доверься киту» Инес-Исса Виллидо, известная своими экологически проектами, хочет, чтобы в обществе чаще поднималась тема вреда окурков для окружающей среды и призывает людей менять свои привычки. По ее словам, сигаретные окурки – глобальная пролема, и большая их часть рано или поздно попадает в море, где они, к сожалению, становятся пищей для водных животных. «Киты – самые крупные млекопитающие в мировом океане, их роль в экосистеме безмерна, и без них не было бы баланса в природе», - сказала художница.

Размер скульптуры горбатого три метра в ширину и пять в длину. Работа выполнена на металлическом каркасе, помимо окурков художница использовала рыболовные сети, стеклоткань и эпоксидную смолу, которая, по ее словам, создает защитный слой, и вредные вещества, содержащиеся в окурках, не попадают в природу.

Окурки, покрытые эпоксидной смолой. Фото: Johannes Hoimoja

Проект поддерживается компанией Philip Morris Estonia, по словам руководителя которой Кай Таммист, в свете этой глобальной проблемы необходимо более активно повышать осведомленность курильщиков и призывать их к ответственности. «Окурки сделаны из пластика и разлагаются более 15 лет. Лучший способ уменьшить количество мусора – это изменить поведение», - сказала Таммист, добавив, что окурки обязательно следует выбрасывать в специальный ящик, а не на землю.