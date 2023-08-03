Легенда «Джентльмен-шоу» Олег Филимонов: обязательно нужна комедия во время войны, иначе можно сойти с ума!

- Моя принципиальная позиция: «Не просто нужно, а обязательно нужно». И обязательно нужна комедия. Потому что «чернухи» настолько много, что нужно людям давать хотя бы полутора-двухчасовую передышку. Они должны прийти в театр и на эти полтора два часа забыть о том, что есть обстрелы, о том, что есть война. Потому что можно сойти с ума, если все время думать об этом.

Мы сейчас делаем спектакль «Тревога по-одесски». Вы будете смеяться, но таки да, комедия. Это смешной спектакль, с очень глубоким философским содержанием. В конце грустный, но на протяжении полутора часов люди будут ржать, и это дает возможность психике и человеку переключиться.

Приведу, может, не самый уместный пример, но во время Второй мировой войны в Ленинграде самым посещаемым театром был театр оперетты. Люди сидели в тулупах и валенках, а на сцене дамы в кринолинах с голыми плечами. У музыкантов руки не работали, потому что была минусовая температура в зале.

- 23 июля центр Одессы очень сильно обстреляли – Дом Ученых, Спасо-Преображенский собор, жилые дома… Как эти обстрелы изменили отношение одесситов к войне?