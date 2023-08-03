Эхо скандала ⟩ Объем пожертвований НКО Slava Ukraini сильно сократился

Как сообщили BNS в руководстве организации, по состоянию на 9 мая, когда произошли изменения в правлении НКО Slava Ukraini, на счетах объединения пожертвований было на сумму около 664 000 евро. С 9 мая до конца июля к этому добавились пожертвования на сумму почти 41 000 евро.

НКО отмечает в своем обзоре деятельности, что в июле 1242 украинских военнослужащих приняли участие в тренировках по тактической медицине PULSE. С мая этого года 2524 украинских солдата прошли курс обучения PULSE и освоили приемы оказания первой помощи.

Обучающие занятия проводились в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Волынской, Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Харьковской и Житомирской областях.

В рамках соглашения о сотрудничестве Slava Ukraini поддерживает проведение курсов обучения PULSE суммой в 132 030 евро, в рамках занятий планируется обучить 8100 украинских военнослужащих.

На курсах тактической медицины их обучают методам оказания первой помощи на поле боя. Подсчитано, что каждый обученный солдат может спасти жизни до 10 человек.

В июле представители Slava Ukraini посетили производственное предприятие MilSpray в Выру, чтобы посмотреть, как производятся камуфляжные краски, используемые для военной маскировки, которые вскоре поступят в Украину.