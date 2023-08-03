Эхо скандала ⟩ Объем пожертвований НКО Slava Ukraini сильно сократился

Пережившая скандал в связи с подозрениями в нецелевом использовании пожертвованных средств благотворительная организация «Slava Ukraini» в Эстонии, ранее собиравшая миллионы евро от жителей страны, сейчас переживает нелегкие времена. В период с 9 мая по конец июля НКО получило всего 41 000 евро в виде пожертвований.
Как сообщили BNS в руководстве организации, по состоянию на 9 мая, когда произошли изменения в правлении НКО Slava Ukraini, на счетах объединения пожертвований было на сумму около 664 000 евро. С 9 мая до конца июля к этому добавились пожертвования на сумму почти 41 000 евро.
НКО отмечает в своем обзоре деятельности, что в июле 1242 украинских военнослужащих приняли участие в тренировках по тактической медицине PULSE. С мая этого года 2524 украинских солдата прошли курс обучения PULSE и освоили приемы оказания первой помощи.
Обучающие занятия проводились в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Волынской, Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Харьковской и Житомирской областях.
В рамках соглашения о сотрудничестве Slava Ukraini поддерживает проведение курсов обучения PULSE суммой в 132 030 евро, в рамках занятий планируется обучить 8100 украинских военнослужащих.
На курсах тактической медицины их обучают методам оказания первой помощи на поле боя. Подсчитано, что каждый обученный солдат может спасти жизни до 10 человек.
В июле представители Slava Ukraini посетили производственное предприятие MilSpray в Выру, чтобы посмотреть, как производятся камуфляжные краски, используемые для военной маскировки, которые вскоре поступят в Украину.
Изготавливаемая в Эстонии камуфляжная краска MilSpray выпускается в виде спрея вместо обычной пасты, ее можно наносить быстро и эффективно, если этого требует ситуация. Использование такого средства для камуфляжа жизненно необходимо солдатам, чтобы оставаться невидимыми для противника.
В начале августа с помощью Сил обороны из Эстонии будут доставлены в Украину 24 тысячи баллончиков камуфляжной краски MilSpray, которая также поможет защитить жизни украинских солдат.
Как сообщили в НКО, сейчас организация пересматривает запасы в своих таллиннских складах и ищут, кому в Украине пожертвовать оставшиеся на складах вещи. В сотрудничестве с фондом Riigikaitse Edendamise SA они уже пожертвовали большое количество носков и перчаток, а также компьютеры, телефоны, инвалидные коляски и костыли недавно открывшемуся под Черниговом реабилитационному центру для украинских солдат.
С июля НКО Slava Ukraini проанализировала свою деятельность и занимается более точным таргетированием своей деятельности. Решение об этом было приняты на общем собрании организации в начале августа.
И в Эстонии, и в Украине до сих пор продолжаются уголовные дела по расследованию использования пожертвований, потраченных общественной организацией Slava Ukraini на поддержку Украины до марта 2023 года.