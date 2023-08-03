В Петербурге суд приговорил предпринимателя к полутора годам колонии за плакат «Прости, Украина»

Суд в Ломоносове (внутригородское муниципальное образование в составе Санкт-Петербурга) признал его виновным в «повторной дискредитации армии».

Плакат суд постановил сжечь. Обвинение требовало приговорить Скурихина к двум с половиной годам колонии.

На предпринимателя было заведено два уголовных дела по статье о «дискредитации» армии.

Первое дело завели еще в сентябре прошлого года, оно было связано с антивоенными лозунгами и названиями украинских городов, которыми Скурихин расписал фасад своего магазина в селе Русско-Высоцкое (Ленинградская область).

Правоохранители среагировали на плакат против мобилизации, которую Скурихин назвал «могилизацией». Тогда к нему впервые пришли с обыском. Следователи обыскивали частный дом семьи 11 часов: сломали дверь, разбили окно, изъяли телефоны и компьютеры, в том числе у детей. В декабре 2022-го у семьи прошел еще один обыск.

Второе дело против Дмитрия Скурихина завели в этом году, после того как в годовщину российского вторжения Скурихин встал на колени с плакатом «Прости, Украина». Фотографии с пикета широко разошлись в социальных сетях.

После первого уголовного дела Скурихин назначили в качестве меры пресечения запрет определенных действий. 24 февраля 2023 года его арестовали — сразу после проведения пикета. В апреле предпринимателя отпустили под домашний арест.

Дмитрий Скурихин начал выступать против войны сразу после начала российского вторжения в Украину. В мае Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал его на 45 тысяч рублей по административному делу о «дискредитации» армии из-за антивоенного ролика в телеграме.

Первая надпись в поддержку Украины на магазине Дмитрия Скурихина появилась еще в 2014 году. После аннексии Крыма он написал на своем магазине огромными буквами: «Мир Украине, свободу России».