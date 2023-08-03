В Таллинне перевернулась машина Bolt Drive. Водитель сбежал с места ДТП

Сегодня ночью в 2:00 в столичном районе Хааберсти на Вана-Раннамыйза теэ читательница Rus.Postimees увидела перевернутый автомобиль Bolt Drive Audi Q2, водитель которого сбежал с места ДТП.
По словам очевидицы, которая проезжала мимо, автомобиль перевернулся явно не один раз. Затем она увидела, как из разбитой машины выходит мужчина, который, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он оставил машину и скрылся в неизвестном направлении.
Rus.Postimees отправил запросы в полицию и в Bolt с просьбой прокомментировать данный инцидент.