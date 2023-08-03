В Таллинне перевернулась машина Bolt Drive. Водитель сбежал с места ДТП

По словам очевидицы, которая проезжала мимо, автомобиль перевернулся явно не один раз. Затем она увидела, как из разбитой машины выходит мужчина, который, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он оставил машину и скрылся в неизвестном направлении.