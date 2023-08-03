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В Таллинне перевернулась машина Bolt Drive. Водитель сбежал с места ДТП

rus.postimees.ee
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Разбитый автомобиль Bolt Drive Audi Q2.
Разбитый автомобиль Bolt Drive Audi Q2. Фото: Фото очевидицы

Сегодня ночью в 2:00 в столичном районе Хааберсти на Вана-Раннамыйза теэ читательница Rus.Postimees увидела перевернутый автомобиль Bolt Drive Audi Q2, водитель которого сбежал с места ДТП.

По словам очевидицы, которая проезжала мимо, автомобиль перевернулся   явно не один раз. Затем она увидела, как из разбитой машины выходит мужчина, который, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он оставил машину и скрылся в неизвестном направлении.

Место аварии.
Место аварии. Фото: Скриншот очевидицы

Rus.Postimees отправил запросы в полицию и в Bolt с просьбой прокомментировать данный инцидент.

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