Терпение лопнуло ⟩ Каллас: государство само переименует некоторые улицы Нарвы

Предложенное чиновниками переименование семи улиц не нашло большой поддержки у депутатов Нарвского городского собрания. В январе, – после многих лет затягиваний – с трудом согласились на переименование улиц коммунаров Альберта-Августа Тиймана и Антса Даумана. Коммунары в свое время действовали в Нарве явно против Эстонской Республики, но вот о красноармейцах и партизанах утверждать такое никто не берется, сообщало в январе «Северное побережье» .

Членов собрания не удовлетворяет заявление исследователей Эстонского государственного архива о том, что эти люди воевали в армии, оккупировавшей Эстонию.

Опираясь на экспертное мнение историков, правительство считает, что в Нарве следует переименовать улицы Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова, Михаила Горбача и 26-го июля. Они связаны с лицами, символами или событиями, направленными против создания Эстонской Республики, ее конституционного строя или восстановления ее независимости.

Алексей Юханов был лейтенантом советской армии, участвовавшим в захвате территории Эстонии в 1944 году.

Арсентий Бастраков был героем СССР, который в феврале 1944 года в составе 64-й гвардейской стрелковой дивизии участвовал в Нарвской операции.

Игорь Графов был командиром зенитно-пулеметного взвода 803-го армейского зенитно-артиллерийского полка. Когда Красная Армия в феврале 1944 года достигла реки Нарвы, подразделение форсировало реку и создать плацдарм при деревне Вааза (нынешний нарвский район Пяхклимяэ). Графов также участвовал в Нарвской операции Красной Армии.

Михаил Горбач участвовал в захвате территории Эстонии в 1944 году.

Улица 26-го июля названа в память об оккупации Нарвы Красной Армии в 1944 году. Рано утром 26 июля два полка Красной Армии на территории города пересекли реку Нарву и лейтенант Дмитрий Сергеев поднял на водонапорной башне красный флаг в знак захвата Нарвы, вернее, ее развалин. В тот же день в Москве дали артиллерийский салют из 224 орудий в честь Ленинградского фронта Красной армии, «освободившего первый эстонский город».