Терпение лопнуло ⟩ Каллас: государство само переименует некоторые улицы Нарвы

На состоявшейся сегодня правительственной пресс-конференции министр регионального развития Мадис Каллас (СДПЭ) заявил, что в ближайшее время планируется объявить конкурс на пост спецпредставтеля в Ида-Вирумаа, а также он затронул тему переименования улиц в Нарве.
«Многие помнят, что 29 марта город Нарва был поставлен в известность, что названия некоторых улиц не укладываются в эстонский контекст. На этот аспект обратили внимание разные стороны. Городу дали несколько месяцев, чтобы решить этот вопрос, но горсобрание по тем или иным причинам так и не смогло довести дело до конца», – сказал министр.
По словам министра, поскольку данный вопрос находится в его компетенции, то сегодня или завтра будет опубликовано постановление, обязывающее город Нарву переименовать пять улиц. Расходы, которые составят до 10 000 евро, будут покрыты из госбюджета. «Согласно закону, сторонам дается 15 дней, чтобы высказать свое мнение по данному вопросу. Отсчет начнется с завтрашнего дня», – заявил он.
Предложенное чиновниками переименование семи улиц не нашло большой поддержки у депутатов Нарвского городского собрания. В январе, – после многих лет затягиваний – с трудом согласились на переименование улиц коммунаров Альберта-Августа Тиймана и Антса Даумана. Коммунары в свое время действовали в Нарве явно против Эстонской Республики, но вот о красноармейцах и партизанах утверждать такое никто не берется, сообщало в январе «Северное побережье».
Членов собрания не удовлетворяет заявление исследователей Эстонского государственного архива о том, что эти люди воевали в армии, оккупировавшей Эстонию.
Опираясь на экспертное мнение историков, правительство считает, что в Нарве следует переименовать улицы Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова, Михаила Горбача и 26-го июля. Они связаны с лицами, символами или событиями, направленными против создания Эстонской Республики, ее конституционного строя или восстановления ее независимости.
Алексей Юханов был лейтенантом советской армии, участвовавшим в захвате территории Эстонии в 1944 году.
Арсентий Бастраков был героем СССР, который в феврале 1944 года в составе 64-й гвардейской стрелковой дивизии участвовал в Нарвской операции.
Игорь Графов был командиром зенитно-пулеметного взвода 803-го армейского зенитно-артиллерийского полка. Когда Красная Армия в феврале 1944 года достигла реки Нарвы, подразделение форсировало реку и создать плацдарм при деревне Вааза (нынешний нарвский район Пяхклимяэ). Графов также участвовал в Нарвской операции Красной Армии.
Михаил Горбач участвовал в захвате территории Эстонии в 1944 году.
Улица 26-го июля названа в память об оккупации Нарвы Красной Армии в 1944 году. Рано утром 26 июля два полка Красной Армии на территории города пересекли реку Нарву и лейтенант Дмитрий Сергеев поднял на водонапорной башне красный флаг в знак захвата Нарвы, вернее, ее развалин. В тот же день в Москве дали артиллерийский салют из 224 орудий в честь Ленинградского фронта Красной армии, «освободившего первый эстонский город».