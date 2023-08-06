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Фото и видео ⟩ Зеленая зараза рядом: Таллинн утопает во вредных инвазивных растениях
Фото: Денис Антонов.
Вера Копти Денис Антонов
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Зеленый поворот в Таллинне совершил крутой вираж. Но мы не о трамвайной линии, мы о нашей, не побоимся этого слова, флоре. Ее, с одной стороны, пол-лета не разрешали косить, чтобы яростное балтийское солнце не выжгло дотла и без того желтые газоны, а с другой - на нее, бедную, наступают и всячески ее подавляют инвазивные, то есть чужеродные виды растений, а заросшие бурьяном пустыри превращаются в заповедники для клещей, змей и прочей нечисти.

Все началось со Штромки. В редакцию то и дело обращаются собачники, которые боятся совать свои и собачьи носы в те места, где еще совсем недавно весело резвились их четвероногие друзья.

«На "поле чудес" между Эхте и Пухангу сорный бурьян скосить - чуть ли не уголовное преступление. Правильно: у жучков и паучков, чубриков и бубриков, а также блох и клещей есть право плодиться и размножаться, кусать детей и домашних любимцев, ездить бесплатно на собаках из поля прямо в квартиры», - подобными комментариями переполнены социальные сети.

Потом тревогу начали бить садоводы и огородники: канавы и границы между частными и муниципальными владениями заполонили странные, похожие на бамбук, но не лишенные привлекательности растения.

Операция «Ликвидация»

Мы попытались разобраться в многообразии видов растущих где ни попадя растений и, как заправские ботаники, пришли к малоутешительному выводу, подкрепленному сравнительным анализом и сопоставлением фотографий на ботанических сайтах со сделанными нами лично снимками.

Наши дворы, берега, пустыри и прочие площади заполнены не только борщевиком Сосновского и шиповником, ползущим вдоль моря, но и с другими растениями с названиями, напоминающими клички членов ОПГ и столь же опасными и неприятными: горчак ползучий, золотарник канадский, бакхарис лебедолистый, перистощетинник щетинистый, бородач Жерара, рейнутрия японская, она же сахалинская. Эти и многие другие растения - не просто сорняки. В отличие от, скажем, одуванчика, они вырастают до огромных размеров и подавляют наши родные растеньица своею инвазивной мощью.

На протяжении последних двух десятилетий список инвазивных для биогенеза Эстонии растений пополняется ежегодно. Если одни виды только угрожают нашему биоразнообразию, то другие стали настоящей бедой.

Например, вызывает озабоченность шиповник морщинистый, растущий вдоль побережья Балтийского моря, в городских парках и на сельскохозяйственных угодьях. Этот вид шиповника уже захватил значительные территории, а отсутствие контроля уже привело к локальным потерям уникальных природных уголков на пляжах Эстонии.

Про борщевик Сосновского написаны целые тома инструкций, как с ним бороться, тем не менее, как отметила сотрудник Таллиннского ботанического сада Мария Струкова, в Европе его площадь увеличивается на 10% в год.

Борщевик Сосновского - один из инвазивных видов в Эстонии.
Борщевик Сосновского - один из инвазивных видов в Эстонии. Фото: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Растение рейнутрия японская, которое опытный садовод, председатель Таллиннского клуба садоводов и огородников-любителей Лев Пылкин иначе чем гадостью не называет, пришло к нам с Дальнего Востока, заполонило пустыри и уже подобралось к дачным и приусадебным участкам.

Страдают от этого красивого растения, которое обладает похожим на бамбук стволом и ярко-зеленой листвой, не только в Таллинне, но и в сельской местности.

Роль рейнутрии на приусадебных участках, во дворах квартирных товариществ и городских парках иногда преуменьшают, считая ее декоративным растением, хотя доказано, что она ограничивает рост других растений, уничтожает природные биотопы, а за счет мощной корневой системы протяженностью до двух метров разрушает фундаменты зданий и асфальтовое покрытие.

Колонии рейнутрии образует самые настоящие джунгли.
Колонии рейнутрии образует самые настоящие джунгли. Фото: Денис Антонов.

Так, пенсионеры из Пярнумаа безуспешно борются с гигантским сорняком своими силами, а местное самоуправление помогает им только советами, ссылаясь на отсутствие денег. 

А вот в некоторых странах, например, в Великобритании, если в десяти метрах от дома или земельного участка замечены стебли рейнутрии, то ни один банк не выдаст кредит под залог этой недвижимости.

«К сожалению, сейчас государство не в состоянии организовать борьбу с инвазивными растениями, - заявила руководитель бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд. - Для ее организации необходимо было бы значительно увеличить штат департамента и в десятки раз увеличить годовой бюджет на борьбу с чужеродными видами, но у государства были другие приоритеты».

Rus.Postimees провел свой эксперимент. Мы нашли в Таллинне заросли рейнутрии и попытались сначала срезать ствол, ведь это – один из методов борьбы с сорняком, а затем и выкопать корень. 

Должны заметить, что молодые стволы, хотя и полые внутри, крепкие, твердые, секатору поддаются с трудом, а вот прошлогодние – сухие и ломкие. Заросли рейнутрии такие густые, что напоминают экзотический лес. Что до корня, то выкопать его – целая эпопея. Корневище толщиной с мужское запястье проникает глубоко в землю.

Мария Струкова, сотрудник Таллиннского ботанического сада

Мария Струкова.
Мария Струкова. Фото: личный архив.

Инвазивность растений - не новое понятие. Например, подорожник попал на северо-американский континент с помощью конкистадоров, назывался там «след белого человека» и не нес никакой опасности. Каштаны и липы у нас в Эстонии не являются исконными, свойственными нашей флоре растениями. Они были привезены и тоже никакой опасности не несут. Невысокий шиповник с особенно крупными ягодами, который растет на побережье и меняет своим присутствием береговую зону, тоже не свойственен эстонской флоре. Есть идея, что от него тоже нужно попробовать как-то избавиться. Даже такие растения как пионы попали к нам из Китая. Но человека, конечно, беспокоят растения, которые считаются опасными, ядовитыми, могут менять содержание азота и фосфора в почве и вытеснять местные растения. Есть способы с ними справляться: выкашивают, не дают оставлять семена, борются на государственном уровне, используют пестициды. Есть удачные эксперименты, есть опасности, но процесс идет издавна и, его, наверное, не избежать, но негативные последствия можно минимизировать. 

Бамбук, который не курят, а травят

Вегетативный период рейнутрии японской начинается ранней весной, когда появляются небольшие росточки. Между прочим, они съедобные, имеют кисловатый, довольно приятный вкус. Однако рейнутрия, разрастаясь с неимоверной быстротой, угнетает другие растения.

Выкапывать корень рейнутрии бесполезно, считает Лев Пылкин. А вот Эйке Таммекянд посоветовала выкопать как можно больше корней, очистить их от почвы, дать им высохнуть, а потом сжечь. Этому должна предшествовать постоянная обрезка или скашивание побегов. Процедуру можно повторить и в последующие годы. Похоже, что борьбе с рейнутрией можно посвятить целую жизнь. А вам это надо?

Фото: Вера Копти.

«Бороться с этим гигантским - до четырех метров в высоту - сорняком можно исключительно с помощью гербицидов сплошного действия на основе глифосатовой кислоты, которые воздействуют на вредителя через листья и стебли, - советует Пылкин. - В школе на уроках ботаники нас учили, что соки растений двигаются от корней к листьям. Но есть еще так называемая обратная связь: определенные соки растения двигаются по листьям и стеблям вниз, к корням. Когда глифосатовая кислота, которой вы обработаете листья и стебли, поступает к корням, она начинает воздействовать на корневую систему растения-вредителя. Недели через полторы-две растение желтеет и увядает. Корень также погибает, причем безвозвратно».

По словам Льва Пылкина, использовать гербициды на основе глифосатовой кислоты для борьбы с рейнутрией лучше в первой половине лета и в сухую погоду. Нужно, чтобы до обработки листья оставались сухими минимум семь часов, а лучше все десять. Нельзя опрыскивать рейнутрию вечером: ночные туманы и росы ослабят действие препарата.

«Сейчас август, но если рейнутрия не дает вам покоя, беритесь за дело срочно: это растение начинает желтеть поздно, и вы еще можете успеть. Приобретите, например, препарат Roundup, разведите, как написано в инструкции по применению, и действуйте!» - советует опытный огородник.

При использовании гербицидов необходимо соблюдать все правила использования средств защиты растений и не применять их, например, вдоль водоемов, на органических территориях и вблизи пасек, колодцев, а также в районах с незащищенными грунтовыми водами.

Руководитель бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд посоветовала, если колония рейнутрии невелика, срезать стебли и залить в их полости уксус, крепкий солевой раствор или гербицид. Проделать эту процедуру следует с каждым стеблем и до тех пор, пока растение совсем не перестанет расти.

По словам Пылкина, есть еще один способ: скосить рейнутрию и накрыть черным геотекстилем. Если у сорняка не будет доступа к свету, рост растения прекратится. Таммекянд уточняет, что геотекстиль необходимо закопать в землю на глубину одного метра, затем покрыть весь материал слоем земли толщиной 30 сантиметров и оставить так не менее чем на десять лет.

Коси, коса, пока роса

Еще несколько лет назад все владельцы земельных участков криком кричали, что их замучили одуванчики и другие сорняки, от которых трудно избавиться. Этим летом к мелким сорнякам у нас отношение особое: город выращивает луга, не косит газоны и всячески лелеет биологическое разнообразие. Однако если газоны не косить вообще, пустив рост травы на самотек, скоро они превратятся в непонятные травяные джунгли, состоящие из самых разных – полезных и вредных, красивых и так себе растений.

Запущенный газон в центре Таллинна.
Запущенный газон в центре Таллинна. Фото: Денис Антонов.

Наверное, косить все-таки стоит, только бережно и со вкусом, оставляя расти не только садовые, но и полевые цветы, появившиеся на газонах с помощью ветра или птиц.

На со вкусом ухоженный газон приятно смотреть.
На со вкусом ухоженный газон приятно смотреть. Фото: Вера Копти.
Ландшафтный дизайнер Артем Донус.
Ландшафтный дизайнер Артем Донус. Фото: Денис Антонов.

Семена сорняков могут оказаться и в земле, привезенной для ландшафтных работ. «Бывает, что для новых работ привозят землю, в которой запросто может оказаться что-то совершенно ненужное. Например, капуста, - улыбается ландшафтный дизайнер Артем Донус. - Однако через некоторое время профессионально посаженный плотный газон выдавит все сорняки. Спрашивают – когда? Отвечаю: надо потерпеть пару лет. Газоны бывают разной плотности, и в зависимости от потребностей заказчика можно постелить еще более плотный, пусть дети бегают!»

Часто свои дворы и участки люди засевают спонтанно, без помощи специалистов. А ведь семена должны подходить для нашего климата, быть устойчивыми к температурным колебаниям, хорошо переносить как недостаток, так и избыток осадков. «Существует трава, специально выведенная для гольфа и футбольных полей, для газонов в тенистых и солнечных местах, или же для более медленного роста», - рекомендует Эвели Уйбометс, руководитель магазина K-rauta Tondi.

Некоторые дачники с энтузиазмом восприняли моду на некошенный газон. «Засадить фундамент из-под бывшей теплицы набором семян полевых цветов оказалось не такой уж и плохой идеей», - написал пользователь Facebook Алексей.

Правда, это совсем не похоже на традиционную клумбу?
Правда, это совсем не похоже на традиционную клумбу? Фото: Частный архив.

Что касается общественных территорий, то город планирует посадку огородов, посажены сады в японском стиле, обустроен парк Тондилоо в Ласнамяэ,  вроде бы сдвигается с мертвой точки создание Путукавяйл – многокилометрового зеленого оазиса для насекомых, большая часть которого будет проходить как раз по заросшей бурьяном территории между гаражами на упомянутых выше Эхте и Пухангу.

Фрагмент схемы Путукавяйла.
Фрагмент схемы Путукавяйла. Фото: Управа Таллинна.

Но одного коридора Путукавяйл горуправе оказалось мало. В рамках программы «Зеленый след» в Таллинне будет создано 14 лугов, которые будут иметь совершенно иной план ухода, предусматривающий не скашивание, а посев луговых растений. «Застройку этих участков уже можно увидеть в некоторых местах. На самом деле в этом году мы косим уже меньше, чем в прошлом году, и в дальнейшем планируем сокращать объемы кошения», - подтвердил вице-мэр Владимир Свет.

Ведущий специалист по охране природы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал добавил, что местонахождение цветочных лугов выбрано с тем, чтобы они повышали биоразнообразие конкретных зеленых зон и коридоров. «Также мы надеемся, что за год эти растения разрастутся за пределы посевных грядок и самостоятельно распространятся по зеленым зонам», - подытожил Уустал.

При этом сообщается, что город минимизировал использование пестицидов на своих землях, а мы с вами собрались рейнутрию гербицидами травить, что для неспециалистов, в сущности, одно и то же…

Глас народа

Мы спросили жителей Таллинна, как они относятся к проблемам озеленения, инвазивным растениям и заросшим бурьяном пустырям.

Алла Рожкова.
Алла Рожкова. Фото: Денис Антонов.

Пенсионерка Алла Рожкова высказала мнение, что разрастанием вредных растений мы обязаны отсутствием ухода за городской средой.

«Заметно, что город изменил свою политику в отношении газонов. Мне кажется, что отказ от стрижки травы на газонах и в парках в этом году привел к увеличению роста растений, которые не мешают другим видам, но стали рассадником клещей и всякой другой вредной живности», - возмущается Алла Рожкова.

Александр Гетманский.
Александр Гетманский. Фото: Денис Антонов.

Сотрудник рекламного агентства, дачник со стажем Александр Гетманский больше всего опасается таких видов растений как борщевик. Он убежден, что борьба с ним, рейнутрией и аналогичными агрессивными видами не должна лежать только на городе, а должна координироваться государством через Департамент окружающей среды.

«Важно, чтобы этот вопрос привлекал не только внимание политиков, не только будоражил общественность через ваше СМИ, но и финансировался на достойном для борьбы уровне, - отмечает Александр Гетманский. - Эффективного решения проблемы нет, если нет общего подхода и коммунальщиков, и финансистов, и политиков, и общественности».

Гетманский отметил, что появление инвазивных видов растений в Эстонии связано с глобальным потеплением. По его мнению, мировое сообщество должно сотрудничать и разрабатывать общие стратегии для контроля за распространением вредных видов.

Надежда Ильина.
Надежда Ильина. Фото: Денис Антонов.

Технолог швейного производства, садовод со стажем Надежда Ильина уверена, что появление таких растений лежит в основе бездействия городских властей.

«Участие городских чиновников в пресечении распространения инвазивных растений должно быть системным и круглогодичным. Тут стрижкой одной не отделаться. Нам говорят, природа сама разберется, но это не так, - возмущается Ильина. - Из-за высокой репродуктивности агрессивных растений и отсутствия у них природных врагов природа не всегда может самостоятельно справиться с проблемой. Поэтому  должны быть предприняты активные меры для ограничения роста этих растений».

Надежда Ильина также отметила, что некоторые виды, такие как амброзия и золотник канадский, по сравнению с остальными инвазивными растениями, выглядят красиво, но это не должно ослаблять необходимость их контроля. Их красота не должна мешать понимать угрозу, которую они представляют для окружающей среды.

Александр Честнейший.
Александр Честнейший. Фото: Денис Антонов.

Опытный огородник, инженер-электроник Александр Честнейший выразил мнение, что проблема кроется в финансировании. Государство должно выделять с самоуправлениям средства для борьбы с этой проблемой.

«Сами муниципалитеты, сами дачники не в силах предотвратить образование непроходимых зарослей, - уверяет Александр. - Да и в связи с засухой отмена покоса также стимулировала разрастание этих растений, которые раньше не были так распространены. Экономим на центах сейчас, а теряем миллионы потом».

С учетом глобального изменения климата сегодня жизненно важно найти баланс между естественными процессами природы и воздействием на нее человека. С одной стороны, природные стихии и биосистемы должны иметь возможность развиваться самостоятельно, сохраняя свой уникальный характер. С другой стороны, контроль над некоторыми вредными видами растений становится не только необходимостью, но единственной гарантией того, что биоразнообразия и устойчивость экосистем в нашей стране не пострадают.

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