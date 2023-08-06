Фото и видео ⟩ Зеленая зараза рядом: Таллинн утопает во вредных инвазивных растениях

А вот в некоторых странах, например, в Великобритании, если в десяти метрах от дома или земельного участка замечены стебли рейнутрии, то ни один банк не выдаст кредит под залог этой недвижимости.

«К сожалению, сейчас государство не в состоянии организовать борьбу с инвазивными растениями, - заявила руководитель бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд. - Для ее организации необходимо было бы значительно увеличить штат департамента и в десятки раз увеличить годовой бюджет на борьбу с чужеродными видами, но у государства были другие приоритеты».

Rus.Postimees провел свой эксперимент. Мы нашли в Таллинне заросли рейнутрии и попытались сначала срезать ствол, ведь это – один из методов борьбы с сорняком, а затем и выкопать корень.

Должны заметить, что молодые стволы, хотя и полые внутри, крепкие, твердые, секатору поддаются с трудом, а вот прошлогодние – сухие и ломкие. Заросли рейнутрии такие густые, что напоминают экзотический лес. Что до корня, то выкопать его – целая эпопея. Корневище толщиной с мужское запястье проникает глубоко в землю.