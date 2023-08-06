Фото и видео ⟩ Зеленая зараза рядом: Таллинн утопает во вредных инвазивных растениях

Зеленый поворот в Таллинне совершил крутой вираж. Но мы не о трамвайной линии, мы о нашей, не побоимся этого слова, флоре. Ее, с одной стороны, пол-лета не разрешали косить, чтобы яростное балтийское солнце не выжгло дотла и без того желтые газоны, а с другой - на нее, бедную, наступают и всячески ее подавляют инвазивные, то есть чужеродные виды растений, а заросшие бурьяном пустыри превращаются в заповедники для клещей, змей и прочей нечисти.
Все началось со Штромки. В редакцию то и дело обращаются собачники, которые боятся совать свои и собачьи носы в те места, где еще совсем недавно весело резвились их четвероногие друзья.
«На "поле чудес" между Эхте и Пухангу сорный бурьян скосить - чуть ли не уголовное преступление. Правильно: у жучков и паучков, чубриков и бубриков, а также блох и клещей есть право плодиться и размножаться, кусать детей и домашних любимцев, ездить бесплатно на собаках из поля прямо в квартиры», - подобными комментариями переполнены социальные сети.
Потом тревогу начали бить садоводы и огородники: канавы и границы между частными и муниципальными владениями заполонили странные, похожие на бамбук, но не лишенные привлекательности растения.
Операция «Ликвидация»
Мы попытались разобраться в многообразии видов растущих где ни попадя растений и, как заправские ботаники, пришли к малоутешительному выводу, подкрепленному сравнительным анализом и сопоставлением фотографий на ботанических сайтах со сделанными нами лично снимками.
Наши дворы, берега, пустыри и прочие площади заполнены не только борщевиком Сосновского и шиповником, ползущим вдоль моря, но и с другими растениями с названиями, напоминающими клички членов ОПГ и столь же опасными и неприятными: горчак ползучий, золотарник канадский, бакхарис лебедолистый, перистощетинник щетинистый, бородач Жерара, рейнутрия японская, она же сахалинская. Эти и многие другие растения - не просто сорняки. В отличие от, скажем, одуванчика, они вырастают до огромных размеров и подавляют наши родные растеньица своею инвазивной мощью.