Прорыв в лечении рака ⟩ Спустя 20 лет готова удивительная таблетка, убивающая опухоль

«Большинство целевых методов лечения сосредоточены на одном способе, который позволяет коварному раку мутировать и в итоге становиться резистентным», - сказала в пресс-сообщении профессор отделения молекулярной диагностики и экспериментальной терапии и онкологии City of Hope Линда Малкас. В течение последних двух десятилетий Малкас занималась разработкой противораковой таблетки.

Таблетка, основной компонент которой называется AOH1996, нацелена на белок под названием PCNA или ядерный антиген пролиферирующих клеток. В своей мутированной форме PCNA способствует развитию и увеличению раковой опухоли.

Доклинические исследования показали эффективность таблетки при лечении рака груди, предстательной железы, мозга, яичников, шейки матки, кожи и легких.

В ходе исследования, опубликованного в журнале Cell Chemical Biology, белок AOH1996 был протестирован в более чем 70 линиях раковых клеток. Исследователи обнаружили, что AOH1996 избирательно убивает раковые клетки, нарушая нормальный цикл их репродукции. Он нацелен на так называемые конфликты репликации транскрипции, которые возникают, когда сталкиваются механизмы, ответственные за экспрессию генов и дублирование генома. Исследуемое лечение предотвратило деление клеток с поврежденной ДНК и создание копий неисправной ДНК. В результате AOH1996 вызывал гибель раковых клеток (апоптоз) и не прерывал репродуктивный цикл здоровых стволовых клеток.

На изображении показаны необработанные раковые клетки (слева) и обработанные AOH1996 раковые клетки (справа), запрограммированные на гибель (фиолетовые). Фото: City of Hope

«До сих пор никто не использовал PCNA в качестве терапевтического инструмента, поскольку он считался «неизлечимым», но City of Hope смог разработать правильное лекарство для сложного белка, - сказал ведущий автор исследования и доцент отдела молекулярной диагностики и экспериментальной терапии исследовательского института Бекмана Лонг Гу. - Мы обнаружили, что PCNA является одной из возможных причин повышенного количества ошибок репликации нуклеиновых кислот в раковых клетках. Теперь, когда проблемная область известна и мы можем сдерживать ее, мы изучаем процесс разработки более персонализированных и целенаправленных лекарств от рака».

Интересно, что испытания показали, что исследуемая таблетка делает раковые клетки более восприимчивыми к химическим агентам, вызывающим повреждение ДНК или хромосом, например, к химиотерапевтическому препарату цисплатину. Это означает, что AOH1996 может стать полезным инструментом как в комбинированной терапии, так и в разработке новых химиотерапевтических средств.