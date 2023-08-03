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Эстонская фирма вывела на дороги Хельсинки дистанционно управляемые автомобили

PM Majandus
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Дистанционно управляемые машины компании Elmo теперь можно увидеть и на дорогах Хельсинки.
Дистанционно управляемые машины компании Elmo теперь можно увидеть и на дорогах Хельсинки. Фото: ELMO Rent

Эстонская компания Elmo, в прошлом году первой в мире вышедшая на рынок с технологией дистанционного управления автомобилем, расширила свою деятельность на Хельсинки. В результате Финляндия стала второй страной в Европе, где по дорогам общего пользования курсируют дистанционно управляемые автомобили.

Опираясь на выданное эстонским Департаментом транспорта разрешение на использование технологии дистанционного управления, ее использование одобрил и финский транспортный департамент Traficom.

«Мне всегда нравился Хельсинки и существующее в этом городе отношение к стартапам. Открытость Хельсинки к инновационным технологиям подтверждается тем фактом, что крупнейшие стартап-компании были основаны в Северной Европе. Их деятельность поддерживается на государственном уровне, и это, несомненно, позволяет компаниям быть более успешными», - сказал Энн Лаансоо-мл., учредитель и исполнительный директор Elmo.

В прошлом году Elmo представила автомашину с дистанционным управлением на большом мероприятии в мире стартапов Slush, в рамках которого было проведено несколько успешных испытаний. Это придало уверенности в намерении вывести на улицы Хельсинки автомобили с дистанционным управлением.

Цель Elmo - выбрать в Хельсинки компанию по каршеринговому использованию автомобилей, которая получит лицензию на использование технологии дистанционного управления и станет предлагать соответствующую услугу. Пока же жители Хельсинки могут одним кликом заказать к своей двери напрокат автомобиль Elmo, используя приложение Elmo, которое можно загрузить со страницы elmorent.ee. После оформлении заказа сертифицированный водитель берет на себя дистанционное управление ближайшим к заказчику автомобилем по сети 4G и пригоняет автомобиль к двери клиента к оговоренному времени.

«Elmo привносит интересное дополнение к тестированию в Финляндии технологий, связанных с транспортными средствами. Это первый эксперимент в области технологии дистанционного управления в нашей стране. Наша задача в Traficom - проводить эксперименты и инновации, связанные с дорожным движением и связью», - сказал Рейо Ялке, ведущий эксперт финского транспортного агентства Traficom.

В настоящее время Elmo оперирует более чем сотней электромобилей в Эстонии, предлагая с помощью технологии дистанционного управления доставлять арендованный автомобиль в подходящее для клиента место в Таллинне и Тарту. Хельсинки в настоящее время является третьим городом в ЕС, а Финляндия - второй страной в ЕС, предлагающей услугу дистанционно управляемых автомобилей на дорогах общего пользования. В то же время Elmo ведет переговоры с несколькими крупными городами, чтобы еще до конца 2023 года начать предлагать услугу использования дистанционно управляемых автомобилей как минимум в трех разных странах.

В августе и сентябре Elmo сосредоточится в финской столице на обслуживании первых клиентов-первопроходцев, а также на ознакомлении с технологией местных каршеринговых компаний, для чего технологию нужно адаптировать к сетям связи 4G и 5G в Хельсинки. Эта деятельность поможет компании Elmo улучшить технологию дистанционного управления нового поколения, а также поспособствовать получению необходимых лицензий для будущего партнера компании в Хельсинки. Более масштабный запуск услуги «машина к двери» с автомобилями на дистанционном управлении запланирован на осень, после выбора партнера и окончания периода летних отпусков.

В 2022 году Elmo стала первой в мире компанией, занимающейся глубокими технологиями (deep-tech), которая предложила на рынке каршеринга свои автомобили с дистанционным управлением, лицензированные для использования на дорогах, а также управляющих дистанционно такими машинами водителей, сдавших экзамен в Департаменте транспорта. Технология была представлена потенциальным клиентам в Париже, Мюнхене, Ганновере, Цюрихе, Вене, Лос-Анджелесе и ряде других крупных городов.

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