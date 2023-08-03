Эстонская фирма вывела на дороги Хельсинки дистанционно управляемые автомобили

В настоящее время Elmo оперирует более чем сотней электромобилей в Эстонии, предлагая с помощью технологии дистанционного управления доставлять арендованный автомобиль в подходящее для клиента место в Таллинне и Тарту. Хельсинки в настоящее время является третьим городом в ЕС, а Финляндия - второй страной в ЕС, предлагающей услугу дистанционно управляемых автомобилей на дорогах общего пользования. В то же время Elmo ведет переговоры с несколькими крупными городами, чтобы еще до конца 2023 года начать предлагать услугу использования дистанционно управляемых автомобилей как минимум в трех разных странах.

В августе и сентябре Elmo сосредоточится в финской столице на обслуживании первых клиентов-первопроходцев, а также на ознакомлении с технологией местных каршеринговых компаний, для чего технологию нужно адаптировать к сетям связи 4G и 5G в Хельсинки. Эта деятельность поможет компании Elmo улучшить технологию дистанционного управления нового поколения, а также поспособствовать получению необходимых лицензий для будущего партнера компании в Хельсинки. Более масштабный запуск услуги «машина к двери» с автомобилями на дистанционном управлении запланирован на осень, после выбора партнера и окончания периода летних отпусков.