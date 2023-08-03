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Семья из 14 детей держит в страхе весь поселок: воруют из частных домов и магазинов

Андрес Тохвер
, журналист
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Частный дом Роосимяги находится всего в ста метрах от многоквартирного дома.
Частный дом Роосимяги находится всего в ста метрах от многоквартирного дома. Фото: Caspar Sild

Офицер запаса Урмас Роосимяги работал как начальником штаба Сухопутных войск так и председателем волостного совета Тапа. Жить мужчине, который в настоящее время занимается международным оружейным бизнесом, спокойно не дает семья из 14 детей в Лехтсе. По словам Роосимяги, дети курят, употребляют алкоголь и воруют вещи, пробираясь в его дом. «В этой семье нет элементарной любви», - сказал он.

В поселке Лехтсе семья из 14 детей имеет две смежные квартиры, в которых раньше располагался местный детский сад. Волость Тапа шесть лет назад перевез большую семью в Лехтсе из села Моэ, чтобы создать для них лучшие социальные условия.

«Перед моим домом растут вишни. Они полезли туда, как насекомые, дерево трещало, ветки ломались. Мой дворник, тоже бывший военный, пытался их успокоить, схватил кого-то за шиворот и немного дернул. Отец детей сразу побежал в полицию, а у моего дворника были большие проблемы», - вспоминал Урмас Роосимяги о начале своего знакомства с детьми большой семьи.

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