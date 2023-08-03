Семья из 14 детей держит в страхе весь поселок: воруют из частных домов и магазинов

Офицер запаса Урмас Роосимяги работал как начальником штаба Сухопутных войск так и председателем волостного совета Тапа. Жить мужчине, который в настоящее время занимается международным оружейным бизнесом, спокойно не дает семья из 14 детей в Лехтсе. По словам Роосимяги, дети курят, употребляют алкоголь и воруют вещи, пробираясь в его дом. «В этой семье нет элементарной любви», - сказал он.