Месси установил очередной рекорд

Минувшей ночью он дважды забил «Орландо Сити» в Кубке лиги, тем самым аргентинец стал первым игроком, забившим пять голов в трех играх MLS. Причем погода не благоприятствовала: начало игры было отложено почти на полтора часа из-за дождя, но уже на седьмой минуте матча Месси забил первый гол.

Спустя десять минут Сесар Араухо сравнял счет, но на 51-й минуте Джозеф Мартинес реализовал пенальти, а на 72-й минуте Месси забил еще один гол. Финальный счет 3:1 в пользу «Интер Майами».