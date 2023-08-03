Месси установил очередной рекорд

Лионель Месси, лишь полмесяца назад перешедший в американскую команду «Интер Майами», упел установить рекорд. Месси стал первым игроком в истории клуба, который отметился дублями в двух и более играх.
Минувшей ночью он дважды забил «Орландо Сити» в Кубке лиги, тем самым аргентинец стал первым игроком, забившим пять голов в трех играх MLS. Причем погода не благоприятствовала: начало игры было отложено почти на полтора часа из-за дождя, но уже на седьмой минуте матча Месси забил первый гол.
Спустя десять минут Сесар Араухо сравнял счет, но на 51-й минуте Джозеф Мартинес реализовал пенальти, а на 72-й минуте Месси забил еще один гол. Финальный счет 3:1 в пользу «Интер Майами».
36-летний Месси, выигравший чемпионат мира с Аргентиной в прошлом году, стал первым игроком в истории MLS, забившим пять голов в первых трех матчах. Уже в понедельник «Интер» встретится с «Далласом» в рамках 1/8 финала Кубка Лиги.