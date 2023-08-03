Житель Эстонии топтался на украинском флаге: он заявил, что не против Украины, а искал полицию

«В ночь на 27 июля были перерезаны мачтовые веревки двух флагов, как эстонского, так и украинского», - сказала Грауберг, добавив, что флаги были украдены. Она не исключает, что инцидент мог иметь отношение к годовщине взятия Советской армией города Нарвы. «И в этом случае полиция начала производство по делу о проступке», - отметила она.

Человек, топтавшийся сегодня на украинском флаге, признал свою вину и сказал, что его акт не был направлен против Украины. По словам нарушителя, он намеренно искал контакт с полицией и установил, что топтание флага было достаточным поводом для привлечения внимания стражей порядка. «Мою жену с ребенком похитили, я хочу, чтобы полиция мне помогла», - объяснил он.