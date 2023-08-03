Сегодня днем случайный прохожий стал свидетелем того, как мужчина сорвал украинский флаг, развевающийся перед Пайдеским домом музыки и театра, и стал на нем топтаться. На место вызвали полицию. По словам директора Пайдеского дома музыки и театра, это уже второй подобный случай.
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Житель Эстонии топтался на украинском флаге: он заявил, что не против Украины, а искал полицию
«В ночь на 27 июля были перерезаны мачтовые веревки двух флагов, как эстонского, так и украинского», - сказала Грауберг, добавив, что флаги были украдены. Она не исключает, что инцидент мог иметь отношение к годовщине взятия Советской армией города Нарвы. «И в этом случае полиция начала производство по делу о проступке», - отметила она.