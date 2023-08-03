Бизнес процветает: количество пассажиров в Рижском аэропорту превысило ожидания

В этом году количество пассажиров, обслуженных в аэропорту в Риге, может составить 6,6 млн человек, что на 300 000 человек больше запланированного в бюджете этого года, об этом агентству LETA сообщила председатель правления государственного предприятия Starptautiskā lidosta «Rīga» Лайла Одиня.

«В целом мы могли бы закончить этот год с 6,6 млн пассажиров. Это очень хороший результат», - подчеркнула Одиня и добавила, что в бюджете этого года аэропорт планировал обслужить примерно 6,3 миллиона пассажиров.

В то же время она допустила, что в этом году Рижский аэропорт сможет обслужить даже на 400 тысяч пассажиров больше, чем планировалось изначально.

Одина отметила, что показатели в настоящее время лучше, чем планировались, в том числе то, что к середине июля аэропорт обслужил 3,4 миллиона пассажиров, что на 34 процента больше, чем в прошлом году.