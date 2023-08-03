Президент РФ потребовал прекратить закупки автомобилей иностранного производства для госслужащих. Чиновники предлагают пойти дальше и ввести запрет на иномарки для таксистов.
Путин решил пересадить чиновников РФ на российские авто
Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на российских машинах, а практика госзакупок иномарок должна быть прекращена.
«Где-то будет поскромнее, чем раньше - ничего страшного. Наоборот, даже хорошо - все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции», - цитируют Путина 3 августа российские СМИ.
На встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности Путин отметил, что чиновники, даже его непосредственные подчиненные, ранее просили сохранить за ними привилегию тратить бюджетные деньги на привычные иностранные машины.
«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой закупки продолжить, сделать упор на, по сути, автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», - косплеит Путин своего предшественника, Бориса Ельцина.
Первый президент РФ уже пытался пересадить российское чиновничество на российские автомобили. В 1997 году Ельцин запретил закупки иномарок для правительственных чиновников в целях экономии. Но громкая инициатива провалилась, когда даже энтузиасты, пересевшие на «Волги», устали от постоянных поломок. Да и сам Ельцин так и не отказался от Mercedes, а уже через два года отменил собственное распоряжение.
Если Ельцин покушался только на комфорт чиновников, то Путин готов пойти дальше. По крайней мере, он не стал спорить с нынешним президентом «АвтоВАЗа» Максимом Соколовым, который предложил не ограничиваться чиновниками, а ввести запрет на покупку иностранных автомобилей в том числе таксопарками России.
«Государство выдает лицензии на уровне субъектов федерации, но при этом никак не ориентирует таксопарки покупать отечественную технику. При выдаче этой лицензии такая норма могла бы содержаться. Такой законопроект подготовлен Советом Федерации, внесен сегодня на рассмотрение. И мы просили бы, конечно, его поддержать, чтобы эта политика носила общефедеральный характер», - сказал Соколов.
Сам Путин в последние годы пользуется лимузином российской разработки Aurus, который напоминает катафалк.
После начала полномасштабной войны России с Украиной, которую развязал Путин, из России ушли все западные марки автомобилей. Закрылись и производства, и дилерские центры. Автосалоны в России пытаются наполнить китайскими машинами, выдавая их за российские новинки. Продажи такой техники минимальны, но россияне активно покупают любые западные иномарки с пробегом. Цены на такие подержанные авто заметно выросли, ведь новых машин из Европы и США в Россию не поступает.
Кремль всячески пытается стимулировать россиян ездить на российской технике. В 2022 году была введена практика премирования семей погибших военных легковыми автомобилями «АвтоВАЗа».