Путин решил пересадить чиновников РФ на российские авто

Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на российских машинах, а практика госзакупок иномарок должна быть прекращена.

«Где-то будет поскромнее, чем раньше - ничего страшного. Наоборот, даже хорошо - все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции», - цитируют Путина 3 августа российские СМИ.

На встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности Путин отметил, что чиновники, даже его непосредственные подчиненные, ранее просили сохранить за ними привилегию тратить бюджетные деньги на привычные иностранные машины.

«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой закупки продолжить, сделать упор на, по сути, автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», - косплеит Путин своего предшественника, Бориса Ельцина.

Первый президент РФ уже пытался пересадить российское чиновничество на российские автомобили. В 1997 году Ельцин запретил закупки иномарок для правительственных чиновников в целях экономии. Но громкая инициатива провалилась, когда даже энтузиасты, пересевшие на «Волги», устали от постоянных поломок. Да и сам Ельцин так и не отказался от Mercedes, а уже через два года отменил собственное распоряжение.

Борис Ельцин пожимает руку премьер-министру Владимиру Путину во время их встречи в Кремле, в последний день работы президентом 31 декабря 1999 года. В новогоднюю ночь Ельцин объявил о своей отставке и о том, что исполняющим обязанности президента становится Путин. Фото: Reuters