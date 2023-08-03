Дым от лесных пожаров в Канаде побил рекорды по выбросам

В этом году в лесных пожарах сгорело 12 миллионов гектаров леса, площадь сожженных территорий больше, чем Куба или Южная Корея. Пожары будут продолжаться в течение нескольких недель или даже месяцев.

Огромные клубы дыма заволокли небо Канады, а также переместились и на Соединенные Штаты, нарушая жизнь более 100 миллионов человек, а иногда даже и воздушное сообщение.

К концу июля количество выбросов углекислого газа в этом году вдвое превысило рекордный 2014 год.

Главный научный сотрудник CAMS Марк Паррингтон сказал, что количество выбросов от пожаров увеличивалось непрерывно и достигли уровня, значительно превышающего уровень пожарных выбросов Канады за предыдущий полный год.

«Поскольку выбросы в северном полушарии обычно достигают пика в конце июля или начале августа, общий объем, вероятно, будет увеличиваться еще в течение нескольких недель, и мы будем следить за ним», - отметил он.

В Северном полушарии лесные пожары обычно случаются с мая по октябрь, а пик приходится на июль и август, когда здесь самое жаркое и сухое время.

В этом году, помимо Канады, крупные лесные пожары произошли и в России.

Количество выбросов CO2 от лесных пожаров в этом году в Канаде на данный момент составляет около 290 миллионов тонн. По данным CAMS, рекорд 2014 года составил 138 миллионов тонн.