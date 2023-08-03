Электричества меньше, денег больше: Eesti Energia получила огромную прибыль

В первом полугодии текущего года Eesti Energia получила чистую прибыль в размере почти 200 млн евро.
За два квартала этого года Eesti Energia удалось получить чистую прибыль в размере 193,2%.
Это произошло на фоне снижения чистой прибыли компании в первом квартале до 118,6 млн евро (-27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в то время как скорректированная чистая прибыль выросла до 142,6 млн евро (+84,6%). Во втором квартале нормализованная чистая прибыль составила 50,6 млн евро, что на 52% больше, чем во втором квартале прошлого года, а нескорректированная чистая прибыль - 42,7 млн евро.
Скорректированная чистая прибыль не учитывает временные колебания производных финансовых инструментов по долгосрочным договорам на покупку электроэнергии.
Что произошло с Eesti Energia во втором квартале?
Доход от продаж Eesti Energia во втором квартале остался на том же уровне, что и во втором квартале прошлого года, и составил 416,1 млн евро. 63% выручки концерн получил за пределами Эстонии - в Финляндии, Латвии, Литве, Польше и на других рынках. Наибольший рост выручки от продаж произошел в Польше, где она достигла 88,7 млн евро, или 44%, сообщила Eesti Energia.
Инвестиции, большая часть которых была направлена на увеличение производства доступной и экологически устойчивой электроэнергии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли почти вдвое и составили 181 млн евро.
«Уже третий квартал подряд основной упор в наших инвестициях делается на увеличение доли возобновляемых источников энергии в концерне. Только так мы можем гарантировать нашим потребителям доступную и экологически безопасную электроэнергию», - подчеркнула Марлен Тамм, финансовый директор Eesti Energia.
По словам Тамм, низкие цены на электроэнергию во втором квартале были напрямую связаны с производством возобновляемой энергии, и во втором квартале Eesti Energia инвестировала 74 млн евро в проекты развития возобновляемой энергии через Enefit Green, что на 86% больше, чем за тот же период прошлого года.
Чтобы сбалансировать растущее производство возобновляемой энергии, Eesti Energia объявила во втором квартале международный тендер на запуск первого пилотного проекта концерна по созданию крупного хранилища энергии. «Достаточная мощность накопителей поможет обеспечить доступные цены на электроэнергию, надежность энергосистемы и более эффективное использование возобновляемых источников энергии», - пояснила Тамм, отметив, что планируемое накопительное устройство будет способно хранить энергию около 2 500 домашних солнечных электростанций в течение двух часов и использовать ее в более дорогие вечерние часы.
Из-за низких рыночных цен производство электроэнергии концерном во втором квартале снизилось на 50% до 706 гигаватт-часов. В результате доля производства электроэнергии на основе возобновляемых источников увеличилась до 46% от общего объема производства электроэнергии.
Производство электроэнергии концерном за шесть месяцев снизилось на 35% - с 3,1 ТВт-ч в 2022 году до 2 ТВт-ч в 2023 году. Доля возобновляемых источников энергии в полугодовом производстве составила 43%, что почти на 20 процентных пунктов больше, чем в предыдущем году.
Из всех электростанций, находящихся в управлении, наилучший доступ к рынку имела электростанция Аувере, имеющая более низкую цену производства. В первом полугодии станция показала очень хорошую надежность, выработав за шесть месяцев 0,7 тераватт-часов электроэнергии, что составляет 27% от общего объема производства электроэнергии в Эстонии. Около 40% электроэнергии, произведенной в Аувере, Enefit Power получила от альтернативных источников энергии, таких как отработанный газ и древесные отходы. По мнению Eesti Energia, использование таких видов топлива значительно сокращает выбросы углекислого газа, что, в свою очередь, снижает затраты на производство электроэнергии и позволяет компании предлагать ее на рынке по более низким ценам.
Объем проданного во втором квартале жидкого топлива увеличился на 18% и составил 124 700 тонн. В июне завод Enefit 280 произвел более 25 000 тонн жидкого топлива, что стало рекордным показателем для предприятия. В будущем концерн планирует перерабатывать жидкое топливо для получения сырья для химической промышленности, заменив им нефтехимию.
Нормализованный показатель EBITDA, или операционная прибыль до вычета износа и амортизации, во втором квартале составил 115,7 млн евро, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Во втором квартале 2023 года Eesti Energia заплатила более 86 млн евро в виде налогов и экологических платежей. Из этой суммы 22,6 млн евро составили различные прямые налоги и 63,7 млн евро - затраты на выбросы углекислого газа (CO2) по рыночным ценам.