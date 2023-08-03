Электричества меньше, денег больше: Eesti Energia получила огромную прибыль

По словам Тамм, низкие цены на электроэнергию во втором квартале были напрямую связаны с производством возобновляемой энергии, и во втором квартале Eesti Energia инвестировала 74 млн евро в проекты развития возобновляемой энергии через Enefit Green, что на 86% больше, чем за тот же период прошлого года.

Чтобы сбалансировать растущее производство возобновляемой энергии, Eesti Energia объявила во втором квартале международный тендер на запуск первого пилотного проекта концерна по созданию крупного хранилища энергии. «Достаточная мощность накопителей поможет обеспечить доступные цены на электроэнергию, надежность энергосистемы и более эффективное использование возобновляемых источников энергии», - пояснила Тамм, отметив, что планируемое накопительное устройство будет способно хранить энергию около 2 500 домашних солнечных электростанций в течение двух часов и использовать ее в более дорогие вечерние часы.

Из-за низких рыночных цен производство электроэнергии концерном во втором квартале снизилось на 50% до 706 гигаватт-часов. В результате доля производства электроэнергии на основе возобновляемых источников увеличилась до 46% от общего объема производства электроэнергии.

Производство электроэнергии концерном за шесть месяцев снизилось на 35% - с 3,1 ТВт-ч в 2022 году до 2 ТВт-ч в 2023 году. Доля возобновляемых источников энергии в полугодовом производстве составила 43%, что почти на 20 процентных пунктов больше, чем в предыдущем году.