Члены-учредители Центристской партии видят ее новым председателем Танеля Кийка

«Мы, члены-учредители Центристской партии Эстонии, которые были с ней с ее первого вздоха, продолжаем активно следить за жизнью в Эстонии и происходящим в нашей партии. После восстановления независимости Эстонии во многом на базе Народного фронта родилась Центристская партия Эстонии, одной из главных задач которой было и должно оставаться упрочение нашей свободы и независимости и поддержка жителей Эстонии», - говорится в заявлении.

По словам членов-учредителей, на фоне проходящей в Украине войны, которую начала Россия в роли агрессора, выбор членов Центристской партии еще более важен и весом. «Центристская партия на протяжении тридцати лет поддерживала баланс в обществе, заботилась о наших людях, вкладывалась в создание более равноправного общества, где помогают отстающим. И сегодня Эстония сталкивается с рядом проблем, решение которых предлагает именно сильная и сплоченная Центристская партия. Эти темы - более справедливая пенсионная система и более высокие пенсии, поддержка местных самоуправлений и региональное развитие, солидарная политика здравоохранения, поддержка семей и сильные предприятия, предлагающие нашим людям хорошо оплачиваемую работу», - говорится в заявлении.

«Мы лучше всего сможем осуществить эту политику в составе коалиции, цель партии должна заключаться в том, чтобы вновь стать лидирующей политической силой Эстонии. Для этого важны также способность нового председателя партии сотрудничать с другими партиями и уверенность, что председатель нашей партии станет следующим главой правительства», - заявили члены-учредители.