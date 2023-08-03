Видео ⟩ Полиция с помощью вертолета спасла человека, заблудившегося на болоте Мяннику

В среду вечером около 22:00 в Центр тревоги позвонил мужчина и сообщил, что его мать заблудилась на болоте Мяннику и нужна помощь полиции. Патрульные полицейские сразу приступили к поискам, в которых также был задействован собачий патруль. Для проверки района поиска использовался беспилотник, а для проезда по местности - квадроцикл. Кроме того, в поисковую группу был включен вертолет авиаотряда PPA, который и обнаружил пропавшую женщину в час ночи.

Глава патрульной службы Пыхьяской префектуры Леннарт Камс сказал, что наступил сезон ягод и грибов, и, отправляясь в лес, необходимо взять с собой полностью заряженный мобильный телефон и сообщить близким, куда конкретно вы идете.

«В данном случае ушедшая в лес женщина вела себя правильно. У нее был с собой мобильный телефон, и она сразу же позвонила сыну, когда поняла, что вокруг больше нет знакомых ориентиров. Она также заранее сообщила, откуда будет входить в лес», - отметил полицейский.

Место, где нашли женщину. Фото: PPA

Камс добавил, что даже уже знакомый лес со временем может меняться и важна любая информация, помогающая определить точное местонахождение человека. «Важно взять с собой телефон, потому что он помогает поддерживать связь с человеком, и во многих случаях мы выводили человека из леса по телефону. Человек также может помочь себе, используя GPS в телефоне», - подчеркнул Камс.