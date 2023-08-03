Евросоюз добивается вывоза зерна из Украины

«Если международное сообщество выступит четко и в унисон, Россия может пересмотреть свое решение и возобновить участие в этой жизненно важной инициативе. Поэтому я хотел бы попросить вас поддержать призыв к России вернуться к переговорам и воздержаться от атак на сельскохозяйственную инфраструктуру Украины», - сказано в письме, попавшем в распоряжение DW.

В нем также утверждается, что главным бенефициаром блокировки зерновой сделки является Россия. По прогнозам Борреля, она получит дополнительную выгоду от возросших цен на продовольствие и увеличит свою долю на мировом рынке зерна, резко ограничив экспортные возможности своего основного конкурента - Украины.

Кроме того, в письме приводятся такие данные: с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года экспорт пшеницы из РФ достиг около 45 миллионов тонн - это более чем на 10% выше, чем в среднем за предыдущие годы. Между тем доходы России от экспорта удобрений увеличились в 2022 году на 150% из-за выросших цен.

«В то время как весь мир борется против проблем с поставками и растущими ценами, Россия предлагает наиболее уязвимым странам двусторонние договоренности о продаже зерна по сниженным ценам и притворяется, что решает проблему, которую сама же и создала. Это циничная политика преднамеренного использования продовольствия в качестве оружия для создания новых зависимостей», - пишет главный дипломат Евросоюза.