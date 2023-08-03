Россия вербует на войну с Украиной жителей Казахстана

Реклама, которую удалось изучить изданию Reuters, явно ориентирована на жителей Казахстана. В ней фигурируют флаги России и Казахстана и лозунг «Плечом к плечу». Вербовщики обещают единовременную выплату в размере 495 000 российских рублей (около 5300 долларов США) тем, кто подпишет контракт с российскими военными, а также ежемесячную зарплату в размере не менее 190 000 рублей (2000 долларов США) и дополнительные льготы.

В этой бывшей республике СССР проживает более трех миллионов этнических русских. Казахстан традиционно являлся одним из ближайших партнеров России. Однако власти Казахстана не поддержали развязанную Путиным войну против Украины. При этом через Казахстан Россия успешно обходит международные санкции.

По ссылкам в рекламе вербовщиков жители Казахстана попадают на сайт, который был создан правительством Сахалинской области России.

Reuters напоминает, что по законодательству Казахстана участие в военных действиях за границей является уголовным преступлением. Однако ранее власти России пообещали упрошенный переход в гражданство РФ для иностранцев, которые подпишут контракт с Минобороны РФ.

Журналисты отмечают, что Россия и ранее вербовала иностранцев на фронт, в том числе через рекрутеров ЧВК «Вагнер», но эта работа происходила среди мигрантов на территории РФ.

«Бывший муж моей сестры погиб в Лисичанске в октябре прошлого года, - сообщил Reuters житель Таджикистана на условиях анонимности. - Один из моих племянников присоединился к группе Вагнера после пребывания в русской тюрьме».