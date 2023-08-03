Физиотерапевт: не существует идеальной позы для ученика за партой

Точно так же, по словам Куресоо, не существует и идеальной школьной сумки, но сумка должна подходить ребенку и быть удобной в ношении. Важно, чтобы ребенок постепенно адаптировался к школьной сумке и ее весу. «Тяжелая школьная сумка сама по себе не является причиной боли в спине, но боль может быть вызвана резким увеличением веса рюкзака. Физическая нагрузка, получаемая в другое время, также лучше подготавливает школьника к ношению ранца», - считает Куресоо.

По словам руководителя по коммуникациям Kaup24 и Hansapost Марис Киви, школьный рюкзак является одним из самых продаваемых товаров в конце лета. Опираясь на доступную статистику, можно констатировать, что эстонский потребитель очень осознанно подходит к выбору рюкзака, так как предпочитает практичные и удобные сумки. «Сегодня большинство школьных ранцев, находяшихся в продаже, имеют эргономичный дизайн, а также снабжены светоотражателями для обеспечения безопасности. Кроме того, большинство сумок имеют регулируемые лямки, которые обеспечивают надежную фиксацию сумки на спине ребенка и поддержку его растущей спины», - описала Киви ситуацию на рынке школьных сумок.

Как предотвратить появление проблем со спиной у ребенка?

«Родители могут подавать пример детям своей собственной физической активностью, а также поддерживать детей в выборе приятного спортивного занятия», - сказал физиотерапевт. Он заявил, что вид спорта, который нравится родителю и подходит для него, может по-другому восприниматься ребенком. Принуждение к хождению на определенные тренировки может вызвать отвращение.

«Нагрузки должны быть адекватными: как слишком маленькая активность, так и слишком высокие нагрузки могут стать причиной проблем со спиной», - указал Куресоо и добавил, что при появлении болей или усталости в спине нагрузки должны быть соответствующим образом скорректированы.