Физиотерапевт: не существует идеальной позы для ученика за партой

«Поза учащегося за письменным столом не так важна, как считалось ранее, также не существует идеального школьного рюкзака», - говорит физиотерапевт Михкель Куресоо. Он объясняет, как подготовить ученика к ношению ранца, и что могут сделать родители, чтобы предотвратить появление у ребенка проблем со спиной.
«Детей с вызванными ношением рюкзака проблемами значительно меньше, чем «диагностируется» родителями», - констатирует физиотерапевт Куресоо. По его словам, умеренная асимметрия осанки - явление нормальное и, может быть, даже необходимое: «Все мы правши или левши. Как указывает японская философия ваби-саби: красота кроется в несовершенстве».
Куресоо добавил, что по сравнению со взрослыми дети гораздо реже жалуются на боли в спине и шее. «Эти недуги у дошкольников встречаются редко, но по мере взросления их частота увеличивается. У старшеклассников они проявляются в мере, сравнимой с людьми трудоспособного возраста. Тут необходимо учитывать такие факторы, как повышенный уровень повседневного стресса, а также недостаток времени для сна», - сказал он.
Физиотерапевт объяснил, что первыми признаками проблем со спиной у ребенка обычно являются усталость или боль в спине. Эти симптомы могут проявляться и одновременно. В основном это не какая-то специфическая боль, что означает, что конкретной серьезной причины боли (например, грыжи межпозвоночного диска) нет, но в возникновении болезненных ощущений играют роль биологические, психологические и социальные факторы.
Идеального ранца не существует
Физиотерапевт признал, что поза ученика за партой не так важна, как считалось ранее. Не существует определенного правильного или неправильного сидячего положения, потому что сидеть часами только в «идеальном» положении может быть столь же вредным. Это связано с тем, что никакое статичное положение не приносит пользы человеку, если оно удерживается в течение длительного времени. «Так сказать, олдскульная эргономика не работает, но менять позы нужно как можно чаще. Немного посутулиться, потом посидеть прямо, потом посутулиться в другую сторону и т. д.», - говорит Куресоо.
Точно так же, по словам Куресоо, не существует и идеальной школьной сумки, но сумка должна подходить ребенку и быть удобной в ношении. Важно, чтобы ребенок постепенно адаптировался к школьной сумке и ее весу. «Тяжелая школьная сумка сама по себе не является причиной боли в спине, но боль может быть вызвана резким увеличением веса рюкзака. Физическая нагрузка, получаемая в другое время, также лучше подготавливает школьника к ношению ранца», - считает Куресоо.
По словам руководителя по коммуникациям Kaup24 и Hansapost Марис Киви, школьный рюкзак является одним из самых продаваемых товаров в конце лета. Опираясь на доступную статистику, можно констатировать, что эстонский потребитель очень осознанно подходит к выбору рюкзака, так как предпочитает практичные и удобные сумки. «Сегодня большинство школьных ранцев, находяшихся в продаже, имеют эргономичный дизайн, а также снабжены светоотражателями для обеспечения безопасности. Кроме того, большинство сумок имеют регулируемые лямки, которые обеспечивают надежную фиксацию сумки на спине ребенка и поддержку его растущей спины», - описала Киви ситуацию на рынке школьных сумок.
Как предотвратить появление проблем со спиной у ребенка?
«Родители могут подавать пример детям своей собственной физической активностью, а также поддерживать детей в выборе приятного спортивного занятия», - сказал физиотерапевт. Он заявил, что вид спорта, который нравится родителю и подходит для него, может по-другому восприниматься ребенком. Принуждение к хождению на определенные тренировки может вызвать отвращение.
«Нагрузки должны быть адекватными: как слишком маленькая активность, так и слишком высокие нагрузки могут стать причиной проблем со спиной», - указал Куресоо и добавил, что при появлении болей или усталости в спине нагрузки должны быть соответствующим образом скорректированы.
«Поскольку на боль в спине и другие заболевания костно-мышечной системы также влияют психологические и социальные факторы, родители должны создать домашнюю обстановку, в которой дети чувствуют любовь и поддержку», - считает Куресоо.