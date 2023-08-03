Яхта застряла на мелководье: спасательная операция заняла шесть часов

Морской спасательный отряд Пуйсте сообщил сегодня через совместные СМИ, что на Хийумаа яхта с осадкой 2,5 метра застряла в судоходном пути, отмеченная глубина которого составляет почти два метра.
Морской спасательный отряд сообщил через Facebook, что 1 августа на водном пути Хийумаа произошел инцидент, когда на мелководье застряли моряки с яхтой.
По данным подразделения, на яхте также находился маленький ребенок. «Погода ветреная, на море приличная волна, я сама ничего не знаю о море… А еще со мной маленький ребенок», передали с яхты.
Яхта с осадкой 2,5 метра зашла заведомо в район, где отмеченные сухосудные пути имеют глубину примерно два метра. «С сегодняшними навигационными средствами и большим количеством умной электроники они все равно застревают, это заставляет задуматься», - говорится в сообщении подразделения.
На спасение севшей на мель яхты ушло около шести часов. К спасательным работам были привлечены четыре морских спасательных катера и несколько человек, которые занимались спасением несчастной яхты с мелководья.
В конце спасательной операции, когда корабль был освобожден, один из находившихся на борту людей заявил, что, поскольку двигатель не работает, они не могут ехать. «Паруса в порядке, киль в порядке, руль в порядке, утечек нет, условия плавания отличные, курс в порядке, чтобы достичь желаемого пункта назначения, но вот, это не справились», - добавил капитан морского спасательного отряда на Facebook.