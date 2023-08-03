Навальный о новом приговоре: его смысл - запугать

Оппозиционный политик Алексей Навальный, находящийся в заключении и обвиняемый по шести статьям УК РФ, в том числе о создании экстремистского сообщества и о реабилитации нацизма, рассчитывает на новый приговор со сроком "18 (лет. - Ред.) или вроде того". Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Navalny.com от лица оппозиционера накануне оглашения приговора - в четверг, 3 августа.

Главной целью такого приговора, по мнению Навального, будет запугать его сторонников и «выбить из головы мысли о противодействии».

Об арестах критиков власти в России

«Мы точно знаем, что если бы каждый десятый из тех, кто возмущен коррупцией Путина и его чиновников, вышел на улицу, то власть пала бы завтра. Точно знаем, что недовольные войной, выйдя на улицу, прекратили бы ее немедленно», - пишет Навальный.

«Но это все пустые мечтания. Так не работает. Кто-то должен быть первым, а им быть страшно. Россия тут не исключение, - констатирует он. - Всех перемен добиваются десять процентов граждан - самые активные. Репрессировать (посадить, наказать, оштрафовать) даже десять процентов из них - это полтора миллиона человек - сейчас нельзя ни политически, ни организационно. Значит, надо ошеломить и запугать, лишить охоты делать хоть что-то».

На этом фоне Навальный призывает хладнокровно относиться к арестам невиновных критиков власти в РФ, потому что «Путин не должен достичь своей цели».