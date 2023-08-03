«Новости в 7» за 3 августа: министр финансов защищает автоналог, с какими бедами идут к юристам, подростки устроили переполох в Йыхви, «тихая охота» началась

Сегодня в выпуске:

- К армии критиков автоналога присоединился и президент Эстонии. Министр финансов ответил на замечания и объяснил, для чего призваны новые поборы в госказну.

- Местные новости: концерн Eesti Energia стабильно генерирует значительную прибыль; министр по делам регионов взял вопрос переименования улиц в Нарве в свои руки; попасть из Таллинна в Стокгольм на пароме станет сложнее

- Алименты, трудовые и семейные споры, дележка наследства - бесплатные юридические консультации помогают разобраться с этими и многими другими проблемами малообеспеченным жителям столицы. Однако далеко не всегда подобные вопросы можно решить за один прием

- Чрезвычайное происшествие в центре Йыхви. Подростки развели костер и устроили небольшой взрыв. Подробности в репортаже нашего регионального корреспондента.

- Новости планеты: тайфуны превратили страны Азии в зону бедствия; сотрудники турецкого отеля избили двух туристов из России; китайский зоопарк развеял сомнения в подлинности медведя

- Грибной сезон после летней засухи наконец-то начался. Наша корреспондент отправилась в лес вместе с экспертом, чтобы узнать - как не ошибиться с выбором во время тихой охоты и надо ли ехать далеко за город, чтобы собрать полную корзину