Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 3 августа: министр финансов защищает автоналог, с какими бедами идут к юристам, подростки устроили переполох в Йыхви, «тихая охота» началась
Сегодня в выпуске:
- К армии критиков автоналога присоединился и президент Эстонии. Министр финансов ответил на замечания и объяснил, для чего призваны новые поборы в госказну.
- Местные новости: концерн Eesti Energia стабильно генерирует значительную прибыль; министр по делам регионов взял вопрос переименования улиц в Нарве в свои руки; попасть из Таллинна в Стокгольм на пароме станет сложнее
- Алименты, трудовые и семейные споры, дележка наследства - бесплатные юридические консультации помогают разобраться с этими и многими другими проблемами малообеспеченным жителям столицы. Однако далеко не всегда подобные вопросы можно решить за один прием
- Чрезвычайное происшествие в центре Йыхви. Подростки развели костер и устроили небольшой взрыв. Подробности в репортаже нашего регионального корреспондента.
- Новости планеты: тайфуны превратили страны Азии в зону бедствия; сотрудники турецкого отеля избили двух туристов из России; китайский зоопарк развеял сомнения в подлинности медведя
- Грибной сезон после летней засухи наконец-то начался. Наша корреспондент отправилась в лес вместе с экспертом, чтобы узнать - как не ошибиться с выбором во время тихой охоты и надо ли ехать далеко за город, чтобы собрать полную корзину
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 3 августа.