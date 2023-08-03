Министр образования: эффективность преподавания будет измеряться уровневыми работами

Об этом заявила в четверг министр образования и науки Кристина Каллас на правительственной пресс-конференции.

«В Министерстве образования мы подготовили два крупных действия по переходу на эстоноязычное обучение. От 73 школ, переходящих на преподавание на эстонском языке, мы ожидаем семилетние планы действий, в которых будет указано, какие учителя у них есть и каких им не хватает для преподавания на эстонском языке», - сказала министр.

«Мы также создали более масштабную систему оценивания для этих 73 школ, в рамках которой они будут обязаны сдавать уровневые работы», - добавила она.