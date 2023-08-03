Министр образования: эффективность преподавания будет измеряться уровневыми работами

В будущем учащиеся школ, переходящих на полное эстоноязычное обучение, должны будут сдавать обязательные уровневые работы по четырем предметам, по результатам которых будет измеряться способность школы вести преподавание на эстонском языке, сообщает Rus.ERR.
Об этом заявила в четверг министр образования и науки Кристина Каллас на правительственной пресс-конференции.
«В Министерстве образования мы подготовили два крупных действия по переходу на эстоноязычное обучение. От 73 школ, переходящих на преподавание на эстонском языке, мы ожидаем семилетние планы действий, в которых будет указано, какие учителя у них есть и каких им не хватает для преподавания на эстонском языке», - сказала министр.
«Мы также создали более масштабную систему оценивания для этих 73 школ, в рамках которой они будут обязаны сдавать уровневые работы», - добавила она.
По словам Каллас, уровневые работы по математике, природоведению, эстонскому и русскому как родному языку будут писать учащиеся четвертых, седьмых и девятых классов. «Мы будем измерять не только то, учится ли ребенок на эстонском языке и говорит ли учитель перед классом на эстонском, но и то, овладевает ли ребенок математикой», - сказала министр.