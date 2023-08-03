Фото и видео ⟩ Человек в костюме будущего завис в воздухе над Тарту

Реактивный костюм Gravity имеет мощность 1 500 лошадиных сил и является рекордсменом по скорости полета для подобного летающего средства, управляемого человеком, - 136,9 км/ч. В среднем костюм может летать в течение трех минут, а теоретически он может подниматься на высоту 3,65 км, но это пока не было сделано по соображениям безопасности.

Первый полет пилота Сэма Роджерса для непосвященных был недолгим, поскольку после запуска двигателей он и ассистент Александр Маунд вернулись не в полете, а пешком. «Мы только что привезли этот костюм из США на самолете. Нам пришлось адаптировать его к здешней погоде. Это обычный процесс», - пояснил британец.