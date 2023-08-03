Фото и видео ⟩ Человек в костюме будущего завис в воздухе над Тарту

Британская компания Gravity Industries занимается разработкой, созданием и испытанием реактивных костюмов, которые в перспективе могут стать будущим авиации. В четверг днем на старом военном аэродроме в Раади, расположенном рядом с Эстонским национальным музеем в Тарту, впервые в Балтии состоялся испытательный полет пилота компании Сэма Роджерса, приуроченный ко дню рождения тартуской компании-стартапа OÜ Liigu.
Реактивный костюм Gravity имеет мощность 1 500 лошадиных сил и является рекордсменом по скорости полета для подобного летающего средства, управляемого человеком, - 136,9 км/ч. В среднем костюм может летать в течение трех минут, а теоретически он может подниматься на высоту 3,65 км, но это пока не было сделано по соображениям безопасности.