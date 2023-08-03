Кем покрываются медицинские расходы в Эстонии, если вы работаете за границей?

Кроме того, человек должен убедиться, что его местом жительства в регистре народонаселения является Эстония. Касса здоровья регистрирует полученную от человека справку S1, и он добавляется в систему медицинского страхования Эстонии. Это означает, что теперь он может получать здесь медицинскую помощь на тех же условиях, что и другие проживающие здесь пенсионеры.

Давайте рассмотрим пример Марии из Эстонии, которая получает пенсию в Финляндии, но решила вернуться в Эстонию. Мария нашла себе место жительства в Эстонии и внесла его данные в эстонский регистр народонаселения. Поскольку Мария также захотела получить медицинское обслуживание в Эстонии, она подала заявление в финскую страховую организацию Kela для получения справки S1. Справку из Kela Мария предоставила в Кассу здоровья, где ее зарегистрировали. Теперь Мария имеет право получать медицинские услуги в Эстонии так же, как и обычный пенсионер Эстонии. Касса здоровья сама рассчитывается с Kela, и теперь Мария может пользоваться медицинской помощью в Эстонии.

Как получить медицинскую страховку при работе в нескольких странах?

Может случиться и так, что люди одновременно работают в нескольких странах-участницах Европейского союза. Например, многие врачи, преподаватели университетов и другие специалисты работают как в Эстонии, так и в других странах. Как в таком случае можно получить медицинскую страховку вне зависимости от вашего местонахождения?

Евросоюз. Фото: Yves Herman