Фото ⟩ В районе железнодорожного вокзала Тарту загорелся сарай

Сегодня около 19:30 на перекрестке улиц Няйтузе и Вакзали, недалеко от железнодорожного вокзала Тарту, загорелся сарай. Пожарные выехали на тушение. Поскольку в сарае был обнаружен газовый баллон, прохожих не подпускали к месту пожара.
Для регулирования движения транспорта вблизи пожара были направлены сотрудники полиции.
На место происшествия выехали четыре основные пожарные машины, а также автоцистерна. Вскоре выяснилось, что обнаруженный газовый баллон был пуст.
По данным Спасательного департамента, пожар был ликвидирован в 20:41. Однако одна пожарная машина была на всякий случай оставлена на месте происшествия.