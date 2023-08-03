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Фото ⟩ В районе железнодорожного вокзала Тарту загорелся сарай

Райму Хансон
, журналист Tartu Postimees
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На улице Ваксали загорелся сарай.
На улице Ваксали загорелся сарай. Фото: Kristjan Teedema

Сегодня около 19:30 на перекрестке улиц Няйтузе и Вакзали, недалеко от железнодорожного вокзала Тарту, загорелся сарай. Пожарные выехали на тушение. Поскольку в сарае был обнаружен газовый баллон, прохожих не подпускали к месту пожара.

Пожар на улице Вакзали.
Пожар на улице Вакзали. Фото: Kristjan Teedema

Для регулирования движения транспорта вблизи пожара были направлены сотрудники полиции.

Пожар на улице Вакзали.
Пожар на улице Вакзали. Фото: Kristjan Teedema

На место происшествия выехали четыре основные пожарные машины, а также автоцистерна. Вскоре выяснилось, что обнаруженный газовый баллон был пуст. 

По данным Спасательного департамента, пожар был ликвидирован в 20:41. Однако одна пожарная машина была на всякий случай оставлена на месте происшествия.

Пожар на улице Вакзали.
Пожар на улице Вакзали. Фото: Kristjan Teedema
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