Фото ⟩ В районе железнодорожного вокзала Тарту загорелся сарай

Сегодня около 19:30 на перекрестке улиц Няйтузе и Вакзали, недалеко от железнодорожного вокзала Тарту, загорелся сарай. Пожарные выехали на тушение. Поскольку в сарае был обнаружен газовый баллон, прохожих не подпускали к месту пожара.